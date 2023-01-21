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В Британии заявили о "страхе" Германии перед Россией
В Британии заявили о "страхе" Германии перед Россией - РИА Новости, 21.01.2023
В Британии заявили о "страхе" Германии перед Россией
Британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в "нерешительности" и "страхе перед Россией", пишет Daily Express. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T02:53
2023-01-21T02:53
2023-01-21T08:25
в мире
олаф шольц
германия
украина
россия
leopard 2
m1 abrams
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в "нерешительности" и "страхе перед Россией", пишет Daily Express.Так Кларк прокомментировал итоги встречи представителей стран НАТО и их союзников на американской авиабазе Рамштайн в Германии, в ходе которой стороны не смогли договориться о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине.По словам Кларка, эта история "доказывает, что Германия боится России".Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230120/ramshtayn-1846354393.html
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в мире, олаф шольц, германия, украина, россия, leopard 2, m1 abrams
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, Россия, Leopard 2, M1 Abrams
02:53 21.01.2023 (обновлено: 08:25 21.01.2023)
В Британии заявили о "страхе" Германии перед Россией
Британский военный аналитик Кларк обвинил канцлера ФРГ Шольца в "страхе" перед Россией