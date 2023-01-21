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США признали сложность установления ценовых потолков для России - РИА Новости, 22.01.2023
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США признали сложность установления ценовых потолков для России
США признали сложность установления ценовых потолков для России - РИА Новости, 22.01.2023
США признали сложность установления ценовых потолков для России
Установление новых потолков цен на российские нефтепродукты оказалось не таким простым, как ожидалось, заявила министр финансов США, передает агентство Reuters. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-21T23:38
2023-01-22T00:19
экономика
цены на нефть
джанет йеллен
сша
россия
сенегал
евросоюз
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Установление новых потолков цен на российские нефтепродукты оказалось не таким простым, как ожидалось, заявила министр финансов США, передает агентство Reuters."Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей... Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, с которыми сможем достичь того же, чего мы достигли с нефтью", — отметила Йеллен.При этом она признала необходимость обеспечить непрерывные поставки российского дизельного топлива на рынок. Кроме того, министр не исключила, что со временем возможны изменения в этих мерах.Введение ограничения на цены на российские нефтепродукты ожидается в феврале, когда от их закупок откажется ЕС и запретит их перевозку морским путем. С 5 декабря начали действовать нефтяные рестрикции западных государств: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Москва в качестве ответных мер запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации максимальной цены.
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экономика, цены на нефть, джанет йеллен, сша, россия, сенегал, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Джанет Йеллен, США, Россия, Сенегал, Евросоюз
23:38 21.01.2023 (обновлено: 00:19 22.01.2023)
 
США признали сложность установления ценовых потолков для России

Глава Минфина США Йеллен: ввод потолка цен на нефтепродукты из России оказался сложнее

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Установление новых потолков цен на российские нефтепродукты оказалось не таким простым, как ожидалось, заявила министр финансов США, передает агентство Reuters.
"Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей... Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, с которыми сможем достичь того же, чего мы достигли с нефтью", — отметила Йеллен.
При этом она признала необходимость обеспечить непрерывные поставки российского дизельного топлива на рынок. Кроме того, министр не исключила, что со временем возможны изменения в этих мерах.
Введение ограничения на цены на российские нефтепродукты ожидается в феврале, когда от их закупок откажется ЕС и запретит их перевозку морским путем.
С 5 декабря начали действовать нефтяные рестрикции западных государств: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Москва в качестве ответных мер запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации максимальной цены.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:01
Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжанет ЙелленСШАРоссияСенегалЕвросоюз
 
 
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