https://ria.ru/20230121/ssha-1846409552.html
В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"
В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств" - РИА Новости, 21.01.2023
В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"
Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T02:38
2023-01-21T02:38
2023-01-21T02:57
южная дакота
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_8e0c1b01f832aff175ca7f2fb2dea078.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными компаниями "злых правительств", к которым оказалась причислена Россия.Согласно заявлению, каждый контракт штата теперь должен содержать пункт, в котором подтверждается, что подрядчик не связан с этими странами.В ноябре 2022 года Ноэм также подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности.
https://ria.ru/20230116/otnosheniya-1845182936.html
южная дакота
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5fb062108835e9d2124db5d72ec79e68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная дакота, россия, китай
Южная Дакота, Россия, Китай
02:38 21.01.2023 (обновлено: 02:57 21.01.2023)
В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"
Губернатор Южной Дакоты Ноэм запретила вести дела с телекомпаниями "злых правительств"