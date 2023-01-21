https://ria.ru/20230121/ssha-1846409552.html

В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"

В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств" - РИА Новости, 21.01.2023

В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"

Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T02:38

2023-01-21T02:38

2023-01-21T02:57

южная дакота

россия

китай

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными компаниями "злых правительств", к которым оказалась причислена Россия.Согласно заявлению, каждый контракт штата теперь должен содержать пункт, в котором подтверждается, что подрядчик не связан с этими странами.В ноябре 2022 года Ноэм также подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности.

https://ria.ru/20230116/otnosheniya-1845182936.html

южная дакота

россия

китай

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южная дакота, россия, китай