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В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств" - РИА Новости, 21.01.2023
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В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"
В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств" - РИА Новости, 21.01.2023
В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"
Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T02:38
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южная дакота
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китай
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными компаниями "злых правительств", к которым оказалась причислена Россия.Согласно заявлению, каждый контракт штата теперь должен содержать пункт, в котором подтверждается, что подрядчик не связан с этими странами.В ноябре 2022 года Ноэм также подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности.
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южная дакота, россия, китай
Южная Дакота, Россия, Китай
02:38 21.01.2023 (обновлено: 02:57 21.01.2023)
 
В Южной Дакоте запретили вести дела с телекомпаниями "злых правительств"

Губернатор Южной Дакоты Ноэм запретила вести дела с телекомпаниями "злых правительств"

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными компаниями "злых правительств", к которым оказалась причислена Россия.
"Ноэм подписала указ..., который запрещает штату Южная Дакота вести дела с некоторыми телекоммуникационными компаниями, которые принадлежат "злым иностранным правительствам" или которые контролируются ими... Указ блокирует отношения с компаниями, связанными с правительствами Китая, Ирана, Северной Кореи, России, Кубы и Венесуэлы", - говорится в релизе на сайте губернатора.
Согласно заявлению, каждый контракт штата теперь должен содержать пункт, в котором подтверждается, что подрядчик не связан с этими странами.
В ноябре 2022 года Ноэм также подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности.
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