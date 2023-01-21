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США проведут ревизию ценового потолка на нефть из России - РИА Новости, 21.01.2023
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США проведут ревизию ценового потолка на нефть из России
США проведут ревизию ценового потолка на нефть из России - РИА Новости, 21.01.2023
США проведут ревизию ценового потолка на нефть из России
США вместе с союзниками проведут в марте оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям, сообщило американское министерство... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T01:46
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сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками проведут в марте оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям, сообщило американское министерство финансов. Введенный в декабре потолок на нефть, экспортируемую морским путем, составляет сейчас 60 долларов за баррель. "Заместители министров (финансов) согласились провести в марте ревизию уровня ценового потолка на нефть. Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках", - сказано в заявлении. Замминистра финансов США Уолли Адейомо в пятницу провел виртуальную встречу с коллегами из стран, которые применяют механизм ограничения цен на российскую нефть.
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сша, цены на нефть
США, Цены на нефть
01:46 21.01.2023 (обновлено: 02:10 21.01.2023)
 
США проведут ревизию ценового потолка на нефть из России

США с союзниками проведут в марте ревизию ценового потолка на нефть из России

© Фото: МНПЗ Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ)
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ)
© Фото: МНПЗ
Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками проведут в марте оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям, сообщило американское министерство финансов.
Введенный в декабре потолок на нефть, экспортируемую морским путем, составляет сейчас 60 долларов за баррель.
"Заместители министров (финансов) согласились провести в марте ревизию уровня ценового потолка на нефть. Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках", - сказано в заявлении.
Замминистра финансов США Уолли Адейомо в пятницу провел виртуальную встречу с коллегами из стран, которые применяют механизм ограничения цен на российскую нефть.
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