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СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/ssha-1846404401.html
СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех
СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех - РИА Новости, 21.01.2023
СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех
Американский морской пехотинец, который действовал на стороне украинской армии, погиб на этой неделе на Украине, сообщает издание Time со ссылкой на должностное РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T00:16
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специальная военная операция на украине
украина
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в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский морской пехотинец, который действовал на стороне украинской армии, погиб на этой неделе на Украине, сообщает издание Time со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.Согласно документам, попавшим в распоряжение Time, Свифт считался дезертиром с 2019 года.Госдепартамент США заявил, что недавно на Украине скончался американец, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.Ранее газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых сообщила, что на стороне украинских войск сейчас действуют примерно 1-3 тысячи иностранных наемников из 20 тысяч, о которых Киев заявлял прошлой весной.В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
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украина, сша, россия, государственный департамент сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Государственный департамент США, В мире
00:16 21.01.2023 (обновлено: 07:50 21.01.2023)
 
СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех

Time: на Украине погиб американский морской пехотинец Свифт, воевавший на стороне ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский морской пехотинец, который действовал на стороне украинской армии, погиб на этой неделе на Украине, сообщает издание Time со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.

"Дэниел Свифт, оператор первого класса сил специального назначения ВМС, который ушел в самоволку, скончался от ранений, полученных в ходе атаки России на его подразделение", - говорится в сообщении издания.

Согласно документам, попавшим в распоряжение Time, Свифт считался дезертиром с 2019 года.
Госдепартамент США заявил, что недавно на Украине скончался американец, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых сообщила, что на стороне украинских войск сейчас действуют примерно 1-3 тысячи иностранных наемников из 20 тысяч, о которых Киев заявлял прошлой весной.
В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
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