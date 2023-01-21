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СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех

СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех - РИА Новости, 21.01.2023

СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех

Американский морской пехотинец, который действовал на стороне украинской армии, погиб на этой неделе на Украине, сообщает издание Time со ссылкой на должностное РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T00:16

2023-01-21T00:16

2023-01-21T07:50

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский морской пехотинец, который действовал на стороне украинской армии, погиб на этой неделе на Украине, сообщает издание Time со ссылкой на должностное лицо в ВМС США.Согласно документам, попавшим в распоряжение Time, Свифт считался дезертиром с 2019 года.Госдепартамент США заявил, что недавно на Украине скончался американец, но тогда он не подтвердил, что речь идет о морпехе.Ранее газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и следящих за ситуацией ученых сообщила, что на стороне украинских войск сейчас действуют примерно 1-3 тысячи иностранных наемников из 20 тысяч, о которых Киев заявлял прошлой весной.В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html

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украина, сша, россия, государственный департамент сша, в мире