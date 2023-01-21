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ВКС сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846460979.html
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 21.01.2023
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8
Истребительная авиация ВКС России и ПВО уничтожили украинские самолет Су-24, вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:03
2023-01-21T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
су-24
ми-8 амтш
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и ПВО уничтожили украинские самолет Су-24, вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.Также за сутки уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ковалевка, Кременная, Наугольная, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиевка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, а также Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное Донецкой Народной Республики.Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган", а также противорадиолокационная ракета "HARM" в районах населенных пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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харьковская область
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безопасность, харьковская область, су-24, ми-8 амтш, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Су-24, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
15:03 21.01.2023 (обновлено: 15:22 21.01.2023)
 
ВКС сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8

Минобороны России: ВКС за сутки сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-8

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России и ПВО уничтожили украинские самолет Су-24, вертолет Ми-8 и 14 беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Также за сутки уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ковалевка, Кременная, Наугольная, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиевка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, а также Новоказанковатое Запорожской области и Благодатное Донецкой Народной Республики.
Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган", а также противорадиолокационная ракета "HARM" в районах населенных пунктов Васильевка и Грозовое Запорожской области, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьСу-24Ми-8 АМТШДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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