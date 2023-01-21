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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846460243.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:58
2023-01-21T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики."Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сказали в министерстве.
харьковская область
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
14:58 21.01.2023 (обновлено: 15:08 21.01.2023)
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ

ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики.
"Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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