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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:58
2023-01-21T14:58
2023-01-21T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики."Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сказали в министерстве.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
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14:58 21.01.2023 (обновлено: 15:08 21.01.2023)
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ
ВС России на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ