https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846460243.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили более 55 военных ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:58

2023-01-21T14:58

2023-01-21T15:08

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 50 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики."Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сказали в министерстве.

харьковская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика