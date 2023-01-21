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Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.01.2023
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области и 8 находившихся там солдат... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:31
2023-01-21T13:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области и 8 находившихся там солдат противника, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены", - сказал он.
херсонская область
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безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
13:31 21.01.2023 (обновлено: 13:33 21.01.2023)
 
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра

Экстренные службы: артиллеристы уничтожили украинский наблюдательный пост в селе Львово

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийская РСЗО в зоне спецоперации
Российская РСЗО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российская РСЗО в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области и 8 находившихся там солдат противника, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.
"По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 января, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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