https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846451963.html
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.01.2023
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области и 8 находившихся там солдат... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:31
2023-01-21T13:31
2023-01-21T13:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839302222_0:189:3158:1965_1920x0_80_0_0_5304167a96e17c729ae7c62cee07351d.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области и 8 находившихся там солдат противника, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены", - сказал он.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839302222_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_593c90c1835d53fc1ef3b00dfb96b673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
13:31 21.01.2023 (обновлено: 13:33 21.01.2023)
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра
Экстренные службы: артиллеристы уничтожили украинский наблюдательный пост в селе Львово