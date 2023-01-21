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Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.01.2023

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пост ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области и 8 находившихся там солдат... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:31

2023-01-21T13:31

2023-01-21T13:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 21 янв – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пост украинских войск на правом берегу Днепра в селе Львово в Херсонской области и 8 находившихся там солдат противника, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона. "По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены", - сказал он.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область