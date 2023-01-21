https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846444308.html

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52 и Ми-28

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52 и Ми-28 - РИА Новости, 21.01.2023

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52 и Ми-28

Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:20

2023-01-21T12:20

2023-01-21T13:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

ка-52 "аллигатор"

ми-28

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне спецоперации на Украине. На записи видно, как ударные вертолеты заходят на цель и выполняют пуски управляемых ракет. Затем показаны кадры с прицела — ракета точно попадает в украинскую боевую машину. "В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски управляемых авиационных ракет по военной технике ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника", — уточнили в военном ведомстве. Там добавили, что армейская авиация выполняет задачи по уничтожению бронетехники противника, сопровождению своих колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке наземных подразделений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

россия

украина

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Работа экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне спецоперации на Украине. 2023-01-21T12:20 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, ка-52 "аллигатор", ми-28