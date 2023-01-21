https://ria.ru/20230121/soledar-1846410922.html

СМИ: раненную в Соледаре военкора Елсукову доставили в Москву

СМИ: раненную в Соледаре военкора Елсукову доставили в Москву - РИА Новости, 21.01.2023

СМИ: раненную в Соледаре военкора Елсукову доставили в Москву

Раненная при обстреле в Соледаре военкор Анастасия Елсукова доставлена в Москву, сообщает издание Readovka. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:41

2023-01-21T03:41

2023-01-21T05:06

специальная военная операция на украине

соледар

москва

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Раненная при обстреле в Соледаре военкор Анастасия Елсукова доставлена в Москву, сообщает издание Readovka.Ранее издание сообщало о серьезном ранении Елсуковой в Соледаре, у нее сильно повреждены колено и бедро. Ранение она получила вблизи линии фронта. Эвакуацию в Первомайск (ЛНР) организовали бойцы группы "Вагнер".Минобороны России сообщило о полном освобождении Соледара в ДНР вечером 12 января.

https://ria.ru/20230120/elsukova-1846378177.html

соледар

москва

луганская народная республика

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соледар, москва, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр