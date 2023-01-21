https://ria.ru/20230121/sochi-1846472593.html
Всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спасли
Всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спасли - РИА Новости, 21.01.2023
Всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спасли
В Сочи нашли всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара, заявила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:22
2023-01-21T16:22
2023-01-21T21:08
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Сочи нашли всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара, заявила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."Все пассажиры воздушного шара найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей", — говорится в заявлении.Отмечается, всех туристов эвакуировали на вертолете Ка-32 МЧС России.Ранее в субботу Южный региональный поисково-спасательный отряд сообщил, что воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве. Уточняется, что пассажиры выбрались из корзины самостоятельно до приезда группы МЧС.Инцидент произошел в районе поселка Солохаул. В информационном центре "Солохаул Парка", находящегося неподалеку от места происшествия, заявили, что воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку они предоставляют услуги только летом. На ферме "Экзархо", в свою очередь, сообщили, что выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня и застрявший воздушный шар не имеет к ним отношения.Управление СК по Краснодарскому краю организовало проверку.
https://ria.ru/20221213/sochi-1838379397.html
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Новости - Туризм
16:22 21.01.2023 (обновлено: 21:08 21.01.2023)
Всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спасли
МЧС сообщило об обнаружении всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара