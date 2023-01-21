https://ria.ru/20230121/sochi-1846472593.html

Всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спасли

Всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спасли - РИА Новости, 21.01.2023

Всех пассажиров застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спасли

В Сочи нашли всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара, заявила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:22

2023-01-21T16:22

2023-01-21T21:08

сочи

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Сочи нашли всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара, заявила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."Все пассажиры воздушного шара найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей", — говорится в заявлении.Отмечается, всех туристов эвакуировали на вертолете Ка-32 МЧС России.Ранее в субботу Южный региональный поисково-спасательный отряд сообщил, что воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве. Уточняется, что пассажиры выбрались из корзины самостоятельно до приезда группы МЧС.Инцидент произошел в районе поселка Солохаул. В информационном центре "Солохаул Парка", находящегося неподалеку от места происшествия, заявили, что воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку они предоставляют услуги только летом. На ферме "Экзархо", в свою очередь, сообщили, что выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня и застрявший воздушный шар не имеет к ним отношения.Управление СК по Краснодарскому краю организовало проверку.

https://ria.ru/20221213/sochi-1838379397.html

https://ria.ru/20230117/laviny-1845339608.html

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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм