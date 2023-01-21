https://ria.ru/20230121/sochi-1846470091.html
В МЧС рассказали о поисках людей, застрявших на воздушном шаре в Сочи
В МЧС рассказали о поисках людей, застрявших на воздушном шаре в Сочи - РИА Новости, 21.01.2023
В МЧС рассказали о поисках людей, застрявших на воздушном шаре в Сочи
Спасатели ищут на вертолёте людей, которые застряли на воздушном шаре в Сочи, известно, что они выбрались из корзины самостоятельно до приезда группы МЧС,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:03
2023-01-21T16:03
2023-01-21T21:08
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Спасатели ищут на вертолёте людей, которые застряли на воздушном шаре в Сочи, известно, что они выбрались из корзины самостоятельно до приезда группы МЧС, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве в субботу. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, связь с людьми есть, их состояние нормальное. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей. Как уточнили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров. Однако, как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.
https://ria.ru/20230121/sochi-1846468155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия, новости - туризм
Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
16:03 21.01.2023 (обновлено: 21:08 21.01.2023)
В МЧС рассказали о поисках людей, застрявших на воздушном шаре в Сочи
МЧС: люди, застрявшие на воздушном шаре в Сочи, спустились самостоятельно, их ищут
СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Спасатели ищут на вертолёте людей, которые застряли на воздушном шаре в Сочи, известно, что они выбрались из корзины самостоятельно до приезда группы МЧС, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве в субботу.
"Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара уставлена телефонная связь. Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом силами ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, связь с людьми есть, их состояние нормальное. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей.
Как уточнили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров. Однако, как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.