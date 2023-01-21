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Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром в Сочи
Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром в Сочи - РИА Новости, 21.01.2023
Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром в Сочи
Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром, дети не пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:52
2023-01-21T15:52
2023-01-21T21:09
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром, дети не пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве в субботу.Как уточняется, поиски остальных людей, находившихся на воздушном шаре, продолжаются.Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.
https://ria.ru/20230121/sochi-1846470091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
15:52 21.01.2023 (обновлено: 21:09 21.01.2023)
Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром в Сочи
Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром в Сочи, они не пострадали
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром, дети не пострадали, сообщили
в пресс-службе МЧС России.
По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве в субботу.
"Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали", - говорится в сообщении.
Как уточняется, поиски остальных людей, находившихся на воздушном шаре, продолжаются.
Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.