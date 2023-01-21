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Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи
Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи - РИА Новости, 21.01.2023
Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи
В Сочи шесть человек, среди них трое детей, застряли во время катания на воздушном шаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:50
2023-01-21T13:50
2023-01-21T21:09
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СОЧИ, 21 янв — РИА Новости. В Сочи шесть человек, среди них трое детей, застряли во время катания на воздушном шаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram-канале."Трое взрослых и трое детей застряли на высоте, на дереве. На место выехали спасатели, чтобы их спустить", — рассказали в ведомстве. При этом в Южном региональном поисково-спасательном отряде заявили, что, предварительно, на шаре находятся двое детей и трое взрослых.Как уточнили в пресс-службе МЧС, спасатели обнаружили двух детей около места ЧП, они не пострадали. Поиски остальных людей, находившихся на воздушном шаре, продолжаются.Инцидент произошел в районе поселка Солохаул. В информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалеку от места происшествия, заявили, что воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку они предоставляют услуги только летом. На ферме "Экзархо", в свою очередь, сообщили, что выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня, и застрявший воздушный шар не имеет к ним отношения.Управление СК по Краснодарскому краю начало проверку.
https://ria.ru/20230117/laviny-1845339608.html
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происшествия, здоровье - общество, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, новости - туризм
Происшествия, Здоровье - Общество, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Туризм, Новости - Туризм
13:50 21.01.2023 (обновлено: 21:09 21.01.2023)
Шесть человек застряли на воздушном шаре на высоте в Сочи
МЧС: в Сочи шесть человек, из них трое детей, застряли во время катания на воздушном шаре
СОЧИ, 21 янв — РИА Новости.
В Сочи шесть человек, среди них трое детей, застряли во время катания на воздушном шаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram-канале.
"Трое взрослых и трое детей застряли на высоте, на дереве. На место выехали спасатели, чтобы их спустить", — рассказали в ведомстве.
При этом в Южном региональном поисково-спасательном отряде заявили, что, предварительно, на шаре находятся двое детей и трое взрослых.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, спасатели обнаружили двух детей около места ЧП, они не пострадали. Поиски остальных людей, находившихся на воздушном шаре, продолжаются.
Инцидент произошел в районе поселка Солохаул. В информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалеку от места происшествия, заявили, что воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку они предоставляют услуги только летом. На ферме "Экзархо", в свою очередь, сообщили, что выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня, и застрявший воздушный шар не имеет к ним отношения.
Управление СК по Краснодарскому краю начало проверку.