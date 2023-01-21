Рейтинг@Mail.ru
В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/sholts-1846495369.html
В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине
В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине - РИА Новости, 21.01.2023
В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине
Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен отказом Берлина... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:46
2023-01-21T18:46
в мире
владимир путин
олаф шольц
украина
германия
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен отказом Берлина передать Киеву немецкие боевые танки Leopard ВСУ, ее цитирует телеканал N-TV."Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам", — заявила она.Политик подвергла резкой критике неготовность сделать заявление по поводу отправки немецких танков Киеву. По ее мнению, позиция канцлера Германии Олафа Шольца по этому вопросу производит впечатление, что Берлин не готов активно поддерживать Украину.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/ukraina-1846464362.html
https://ria.ru/20230121/bolgariya-1846487568.html
https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846490702.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, олаф шольц, украина, германия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО
18:46 21.01.2023
 
В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине

Депутат Штрак-Циммерманн поздравила Путина из-за отказа Шольца передать ВСУ танки Leopard

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен отказом Берлина передать Киеву немецкие боевые танки Leopard ВСУ, ее цитирует телеканал N-TV.
"Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам", — заявила она.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 15:23Специальная военная операция на Украине
Американский полковник рассказал о попытке США обмануть Путина
Политик подвергла резкой критике неготовность сделать заявление по поводу отправки немецких танков Киеву. По ее мнению, позиция канцлера Германии Олафа Шольца по этому вопросу производит впечатление, что Берлин не готов активно поддерживать Украину.
Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 17:41Специальная военная операция на Украине
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал-95
Вчера, 18:00
В Киеве потребовали сдать Зеленского "куда надо" за работу на Россию
 
В миреВладимир ПутинОлаф ШольцУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала