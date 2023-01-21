https://ria.ru/20230121/sholts-1846495369.html

В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине

В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине - РИА Новости, 21.01.2023

В Германии поздравили Путина из-за решения Шольца по Украине

Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен отказом Берлина... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T18:46

2023-01-21T18:46

2023-01-21T18:46

в мире

владимир путин

олаф шольц

украина

германия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен отказом Берлина передать Киеву немецкие боевые танки Leopard ВСУ, ее цитирует телеканал N-TV."Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам", — заявила она.Политик подвергла резкой критике неготовность сделать заявление по поводу отправки немецких танков Киеву. По ее мнению, позиция канцлера Германии Олафа Шольца по этому вопросу производит впечатление, что Берлин не готов активно поддерживать Украину.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Киеву свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846464362.html

https://ria.ru/20230121/bolgariya-1846487568.html

https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846490702.html

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в мире, владимир путин, олаф шольц, украина, германия, вооруженные силы украины, нато