https://ria.ru/20230121/sholts-1846456407.html

Страны Балтии обратились к Шольцу

Страны Балтии обратились к Шольцу - РИА Новости, 21.01.2023

Страны Балтии обратились к Шольцу

Министры иностранных дел Прибалтийских республик призвали Германию начать поставки танков Leopard на Украину, сообщил в Twitter глава литовского МИД Габриэлюс... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:07

2023-01-21T14:07

2023-01-21T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

украина

германия

габриэлюс ландсбергис

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел Прибалтийских республик призвали Германию начать поставки танков Leopard на Украину, сообщил в Twitter глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис."Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская сила несет особую ответственность в этом вопросе", — написал он. Немецкие власти пока воздерживаются от поставок Киеву танков Leopard 2. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось, несколько глав государств ЕС публично призвали его дать согласие по этому вопросу. Как писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит ВСУ свои танки, только если Вашингтон передает им Abrams. Позже в Берлине это сообщение опровергли. Вопрос о Leopard обсуждался на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины, но и там союзникам не удалось прийти к единому мнению.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230121/tank-1846432715.html

https://ria.ru/20230121/sholts-1846426278.html

украина

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в мире, олаф шольц, украина, германия, габриэлюс ландсбергис