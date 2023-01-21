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Шольц решением по Украине поставил Киев в тяжелое положение, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023
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Шольц решением по Украине поставил Киев в тяжелое положение, пишут СМИ
Шольц решением по Украине поставил Киев в тяжелое положение, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2023
Шольц решением по Украине поставил Киев в тяжелое положение, пишут СМИ
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно сказывается на военных планах Киева, пишет газета The New York Times... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:38
2023-01-21T12:42
в мире
олаф шольц
германия
украина
евросоюз
нато
киев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно сказывается на военных планах Киева, пишет газета The New York Times. "Украинцы не скрывают, что, как бы они ни ценили поддержку своих союзников, того, что они получают, недостаточно. Когда ранее на этой неделе Великобритания объявила об отправке танков Challenger 2, министр иностранных дел и министр обороны Украины выступили с совместным заявлением, в котором поблагодарили британское правительство, но добавили, что "этого недостаточно для достижения оперативных целей", — говорится в публикации. В статье отмечается, что американские официальные лица были явно разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе. "Германия начала с того, что заявила, что отправит танки "Leopard" и разрешит это делать другим, если Соединенные Штаты также отправят свой танк М-1 "Абрамс". США отказались, заявив, что такой танк - это пожиратель бензина, потому что в нем используется реактивный двигатель — и для его работы требуется такая линия снабжения, что он не будет полезен в условиях Украины", — пишут журналисты. По мнению авторов, хотя Германия не сказала "да" на отправку танков "Leopard" на этой неделе, она также не сказала "нет" — по крайней мере, пока. Но у Украины очень мало времени, чтобы начать потенциально решающее весеннее наступление, резюмировалось в материале. Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846420967.html
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в мире, олаф шольц, германия, украина, евросоюз, нато, киев
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, Евросоюз, НАТО, Киев
09:38 21.01.2023 (обновлено: 12:42 21.01.2023)
 
Шольц решением по Украине поставил Киев в тяжелое положение, пишут СМИ

NYT: канцлер Германии Шольц отказом от поставок танков Leopard 2 Украине разочаровал США

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине существенно сказывается на военных планах Киева, пишет газета The New York Times.

"Украинцы не скрывают, что, как бы они ни ценили поддержку своих союзников, того, что они получают, недостаточно. Когда ранее на этой неделе Великобритания объявила об отправке танков Challenger 2, министр иностранных дел и министр обороны Украины выступили с совместным заявлением, в котором поблагодарили британское правительство, но добавили, что "этого недостаточно для достижения оперативных целей", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что американские официальные лица были явно разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе.

"Германия начала с того, что заявила, что отправит танки "Leopard" и разрешит это делать другим, если Соединенные Штаты также отправят свой танк М-1 "Абрамс". США отказались, заявив, что такой танк - это пожиратель бензина, потому что в нем используется реактивный двигатель — и для его работы требуется такая линия снабжения, что он не будет полезен в условиях Украины", — пишут журналисты.

По мнению авторов, хотя Германия не сказала "да" на отправку танков "Leopard" на этой неделе, она также не сказала "нет" — по крайней мере, пока. Но у Украины очень мало времени, чтобы начать потенциально решающее весеннее наступление, резюмировалось в материале.

Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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