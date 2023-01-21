https://ria.ru/20230121/shevrony-1846498932.html
Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников
Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников - РИА Новости, 21.01.2023
Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников
Группе "Вагнер" противостоят подразделения наемников из США, Великобритании, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:09
2023-01-21T19:09
2023-01-21T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
италия
грузия
канада
сша
великобритания
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв - РИА Новости. Группе "Вагнер" противостоят подразделения наемников из США, Великобритании, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в Артемовске. Ранее боец группы "Вагнер" показал РИА Новости на окраине Артемовска место ликвидации боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* и группы иностранных наемников. "Есть шевроны трофейные: Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка, либо турки, либо кто-то из мусульман, но вообще, у турецких солдат такие шевроны. Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-ая бригада, спецподразделение "Хорт", десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника", - рассказал командир, демонстрируя коллекцию шевронов противника. Он уточнил, что в виде трофеев бойцы "Вагнера" нередко забирают с поля боя вооружение - как украинское, так и других стран. "Один из подарков UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308. Сейчас она обратно стреляет в них и уничтожает. Также у нас имеются иностранные пулеметы Browning, которые мы тоже развернули против противника, и они стреляют в них, потому что боекомплекта противник оставляет достаточно, бросая свои позиции, а мы из их же оружия и продолжаем их убивать", - рассказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организацияДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20230121/ssha-1846404401.html
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РИА Новости
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в мире, италия, грузия, канада, сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Грузия, Канада, США, Великобритания
19:09 21.01.2023 (обновлено: 19:16 21.01.2023)
Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников
Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников из США, Британии и Грузии
АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв - РИА Новости. Группе "Вагнер" противостоят подразделения наемников из США, Великобритании, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в Артемовске.
Ранее боец группы "Вагнер" показал РИА Новости на окраине Артемовска место ликвидации боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* и группы иностранных наемников.
"Есть шевроны трофейные: Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка
, либо турки, либо кто-то из мусульман, но вообще, у турецких солдат такие шевроны. Военная разведка Украины
, пограничная служба Украины, 57-ая бригада, спецподразделение "Хорт", десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника", - рассказал командир, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы "Вагнера" нередко забирают с поля боя вооружение - как украинское, так и других стран.
"Один из подарков UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308. Сейчас она обратно стреляет в них и уничтожает. Также у нас имеются иностранные пулеметы Browning, которые мы тоже развернули против противника, и они стреляют в них, потому что боекомплекта противник оставляет достаточно, бросая свои позиции, а мы из их же оружия и продолжаем их убивать", - рассказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях