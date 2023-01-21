https://ria.ru/20230121/shevrony-1846498932.html

Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников

Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников - РИА Новости, 21.01.2023

Боец "Вагнера" рассказал о добытых в бою шевронах наемников

Группе "Вагнер" противостоят подразделения наемников из США, Великобритании, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T19:09

2023-01-21T19:09

2023-01-21T19:16

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв - РИА Новости. Группе "Вагнер" противостоят подразделения наемников из США, Великобритании, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в Артемовске. Ранее боец группы "Вагнер" показал РИА Новости на окраине Артемовска место ликвидации боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* и группы иностранных наемников. "Есть шевроны трофейные: Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка, либо турки, либо кто-то из мусульман, но вообще, у турецких солдат такие шевроны. Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-ая бригада, спецподразделение "Хорт", десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника", - рассказал командир, демонстрируя коллекцию шевронов противника. Он уточнил, что в виде трофеев бойцы "Вагнера" нередко забирают с поля боя вооружение - как украинское, так и других стран. "Один из подарков UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308. Сейчас она обратно стреляет в них и уничтожает. Также у нас имеются иностранные пулеметы Browning, которые мы тоже развернули против противника, и они стреляют в них, потому что боекомплекта противник оставляет достаточно, бросая свои позиции, а мы из их же оружия и продолжаем их убивать", - рассказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организацияДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20230121/ssha-1846404401.html

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в мире, италия, грузия, канада, сша, великобритания