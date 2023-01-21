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В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте - РИА Новости, 21.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230121/sheregesh-1846483793.html
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте - РИА Новости, 21.01.2023
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:20
2023-01-21T21:08
туризм
происшествия
кемеровская область
барнаул
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
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КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Сообщалось, что турист, катавшийся на горе Зеленая получил травмы и погиб. Как уточняет пресс-служба СУ СК по региону, погиб 37-летний житель города Барнаула. По данному факту следователи Следственного комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По версии следствия, потерпевший, спускаясь с горы Зеленая на горных лыжах, на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Очевидцы вызвали спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего", – говорится в сообщении. В данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, кемеровская область, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Туризм, Происшествия, Кемеровская область, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
17:20 21.01.2023 (обновлено: 21:08 21.01.2023)
 
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте

СК: в Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Сообщалось, что турист, катавшийся на горе Зеленая получил травмы и погиб.
Как уточняет пресс-служба СУ СК по региону, погиб 37-летний житель города Барнаула.
По данному факту следователи Следственного комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"По версии следствия, потерпевший, спускаясь с горы Зеленая на горных лыжах, на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Очевидцы вызвали спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего", – говорится в сообщении.
В данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ТуризмПроисшествияКемеровская областьБарнаулРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
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