https://ria.ru/20230121/sheregesh-1846483793.html

В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте

В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте - РИА Новости, 21.01.2023

В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте

Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:20

2023-01-21T17:20

2023-01-21T21:08

туризм

происшествия

кемеровская область

барнаул

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Сообщалось, что турист, катавшийся на горе Зеленая получил травмы и погиб. Как уточняет пресс-служба СУ СК по региону, погиб 37-летний житель города Барнаула. По данному факту следователи Следственного комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По версии следствия, потерпевший, спускаясь с горы Зеленая на горных лыжах, на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Очевидцы вызвали спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего", – говорится в сообщении. В данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230116/dtp-1845300334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, кемеровская область, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм