https://ria.ru/20230121/sheregesh-1846483793.html
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте - РИА Новости, 21.01.2023
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте
Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:20
2023-01-21T17:20
2023-01-21T21:08
туризм
происшествия
кемеровская область
барнаул
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_0:100:3464:2048_1920x0_80_0_0_e60afc0b93aa08eb55837546fa8c4cc8.jpg
КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш", сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Сообщалось, что турист, катавшийся на горе Зеленая получил травмы и погиб. Как уточняет пресс-служба СУ СК по региону, погиб 37-летний житель города Барнаула. По данному факту следователи Следственного комитет по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По версии следствия, потерпевший, спускаясь с горы Зеленая на горных лыжах, на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Очевидцы вызвали спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего", – говорится в сообщении. В данный момент на месте происшествия работает следственная группа. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230116/dtp-1845300334.html
кемеровская область
барнаул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_329c669f638483fba6a67c25a0a58014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Туризм, Происшествия, Кемеровская область, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
17:20 21.01.2023 (обновлено: 21:08 21.01.2023)
В Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте
СК: в Кузбассе возбудили дело после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш"