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СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром

СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром - РИА Новости, 21.01.2023

СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром

Следственный отдел Лазаревского района Сочи организовал проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:40

2023-01-21T15:40

2023-01-21T21:09

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Следственный отдел Лазаревского района Сочи организовал проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю. По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве в субботу. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, связь с людьми есть, их состояние нормальное. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей. Как уточнили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров. Однако, как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня.

https://ria.ru/20230121/avtomobil-1846463625.html

сочи

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краснодарский край

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм