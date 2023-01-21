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СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром - РИА Новости, 21.01.2023
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Туризм
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СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром
СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром - РИА Новости, 21.01.2023
СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром
Следственный отдел Лазаревского района Сочи организовал проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:40
2023-01-21T21:09
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Следственный отдел Лазаревского района Сочи организовал проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю. По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве в субботу. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, связь с людьми есть, их состояние нормальное. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей. Как уточнили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров. Однако, как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Туризм, Новости - Туризм
15:40 21.01.2023 (обновлено: 21:09 21.01.2023)
 
СК в Сочи организовал проверку после происшествия с воздушным шаром

СК в Сочи организовал проверку после того, как воздушный шар завис на дереве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Следственный отдел Лазаревского района Сочи организовал проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Краснодарскому краю.
По данным пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве в субботу.
"Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, связь с людьми есть, их состояние нормальное. Отмечается, что в готовность приводится вертолет Ка-32 МЧС России, с воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение о том, каким способом будет осуществляться спасение людей.
Как уточнили в пресс-службе краевого МЧС, происшествие случилось в районе сочинского посёлка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров. Однако, как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трех часов дня.
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ТуризмПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Новости - Туризм
 
 
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