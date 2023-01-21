https://ria.ru/20230121/sdelka-1846440174.html
МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по продуктовой сделке
МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по продуктовой сделке - РИА Новости, 21.01.2023
МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по продуктовой сделке
Россия отвергает обвинения в искусственном затягивании инспекций судов в рамках "зерновой сделки", список очередности проверок и прохода формируются украинской... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:59
2023-01-21T11:59
2023-01-21T11:59
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в искусственном затягивании инспекций судов в рамках "зерновой сделки", список очередности проверок и прохода формируются украинской стороной, заявили в МИД РФ. "Не подтверждаем и данные из ооновского пресс-релиза о якобы более чем 100 судах, находящихся в территориальных водах Турции и подключенных к инициативе, а также о среднем времени ожидания в 21 день. В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ о сообщении для СМИ, опубликованным секретариатом ООН о черноморской инициативе.
https://ria.ru/20230121/ammiak-1846438727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, турция, оон
Россия, Экономика, Турция, ООН
МИД отверг обвинения в затягивании инспекций судов по продуктовой сделке
МИД: Россия отвергла обвинения в якобы затягивании инспекций судов по продуктовой сделке