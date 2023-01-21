https://ria.ru/20230121/sbu-1846490377.html

СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу

СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 21.01.2023

СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу

В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:56

2023-01-21T17:56

2023-01-21T17:56

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Служба безопасности заблокировала четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков", - говорится в сообщении СБ Украины. В ведомстве отметили, что в среднем стоимость таких услуг составляла от двух до шести тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда и удаленности региона. Так, по информации СБУ, в Хмельницкой области разоблачен житель Шепетовского района, предлагавший потенциальным призывникам выехать в ЕС под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи. В Одесской области задержанные местные жители и гражданин Молдавии, вносили в загранпаспорт своих клиентов фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране. В Николаевской области организаторы схемы изготовляли фальшивые свидетельства о рождении детей. В Ровенской области задержан еще один махинатор, который помогал местным жителям незаконно выехать в Евросоюз как водители международных грузовых рейсов. В рамках уголовных производств по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины, продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20230121/sbu-1846439588.html

https://ria.ru/20230120/uklonisty-1846302205.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, сша