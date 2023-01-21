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СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 21.01.2023
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СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 21.01.2023
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу
В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:56
2023-01-21T17:56
в мире
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Служба безопасности заблокировала четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков", - говорится в сообщении СБ Украины. В ведомстве отметили, что в среднем стоимость таких услуг составляла от двух до шести тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда и удаленности региона. Так, по информации СБУ, в Хмельницкой области разоблачен житель Шепетовского района, предлагавший потенциальным призывникам выехать в ЕС под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи. В Одесской области задержанные местные жители и гражданин Молдавии, вносили в загранпаспорт своих клиентов фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране. В Николаевской области организаторы схемы изготовляли фальшивые свидетельства о рождении детей. В Ровенской области задержан еще один махинатор, который помогал местным жителям незаконно выехать в Евросоюз как водители международных грузовых рейсов. В рамках уголовных производств по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины, продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20230121/sbu-1846439588.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Владимир Зеленский, США
17:56 21.01.2023
 
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу

СБУ ликвидировала четыре канала по переправке мужчин призывного возраста за границу

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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"Служба безопасности заблокировала четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков", - говорится в сообщении СБ Украины.
В ведомстве отметили, что в среднем стоимость таких услуг составляла от двух до шести тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда и удаленности региона. Так, по информации СБУ, в Хмельницкой области разоблачен житель Шепетовского района, предлагавший потенциальным призывникам выехать в ЕС под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи. В Одесской области задержанные местные жители и гражданин Молдавии, вносили в загранпаспорт своих клиентов фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране. В Николаевской области организаторы схемы изготовляли фальшивые свидетельства о рождении детей. В Ровенской области задержан еще один махинатор, который помогал местным жителям незаконно выехать в Евросоюз как водители международных грузовых рейсов.
В рамках уголовных производств по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины, продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
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