https://ria.ru/20230121/sbu-1846490377.html
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 21.01.2023
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу
В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:56
2023-01-21T17:56
2023-01-21T17:56
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Служба безопасности заблокировала четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков", - говорится в сообщении СБ Украины. В ведомстве отметили, что в среднем стоимость таких услуг составляла от двух до шести тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда и удаленности региона. Так, по информации СБУ, в Хмельницкой области разоблачен житель Шепетовского района, предлагавший потенциальным призывникам выехать в ЕС под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи. В Одесской области задержанные местные жители и гражданин Молдавии, вносили в загранпаспорт своих клиентов фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране. В Николаевской области организаторы схемы изготовляли фальшивые свидетельства о рождении детей. В Ровенской области задержан еще один махинатор, который помогал местным жителям незаконно выехать в Евросоюз как водители международных грузовых рейсов. В рамках уголовных производств по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины, продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20230121/sbu-1846439588.html
https://ria.ru/20230120/uklonisty-1846302205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Владимир Зеленский, США
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке уклонистов за границу
СБУ ликвидировала четыре канала по переправке мужчин призывного возраста за границу
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что правоохранители раскрыли четыре нелегальные схемы переправки мужчин призывного возраста за границу в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях.
Ранее Верховная рада
по представлению Владимира Зеленского
продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Служба безопасности заблокировала четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков", - говорится в сообщении СБ Украины.
В ведомстве отметили, что в среднем стоимость таких услуг составляла от двух до шести тысяч долларов США
в зависимости от срочности выезда и удаленности региона. Так, по информации СБУ, в Хмельницкой области разоблачен житель Шепетовского района, предлагавший потенциальным призывникам выехать в ЕС
под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи. В Одесской области
задержанные местные жители и гражданин Молдавии
, вносили в загранпаспорт своих клиентов фиктивные отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране. В Николаевской области
организаторы схемы изготовляли фальшивые свидетельства о рождении детей. В Ровенской области задержан еще один махинатор, который помогал местным жителям незаконно выехать в Евросоюз как водители международных грузовых рейсов.
В рамках уголовных производств по факту незаконной переправки лиц через госграницу Украины, продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.