Рейтинг@Mail.ru
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/sbu-1846439588.html
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве - РИА Новости, 21.01.2023
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве
Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:57
2023-01-21T11:57
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b1a640169b3e5248c95825376e154ec.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева. "Служба безопасности проводит контрразведывательные (направленные на безопасность) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в (микрорайоне) Лесном массиве и на прилегающих территориях", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Целью мероприятий называется усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан. Ведомство сообщило о проведении досмотров жителей и личных автомобилей. Горожан предупредили о возможных ограничениях в проходе и проезде по некоторым улицам района. Ранее подобные мероприятия СБУ проводила в Харькове. Среди целей также обозначалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230119/kireev-1845919330.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_d4e5b2f9f4afb6564b08991fdb4f05f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, служба безопасности украины, киевская область
В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Киевская область
11:57 21.01.2023
 
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве

СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева.
"Служба безопасности проводит контрразведывательные (направленные на безопасность) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в (микрорайоне) Лесном массиве и на прилегающих территориях", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
Целью мероприятий называется усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан. Ведомство сообщило о проведении досмотров жителей и личных автомобилей. Горожан предупредили о возможных ограничениях в проходе и проезде по некоторым улицам района.
Ранее подобные мероприятия СБУ проводила в Харькове. Среди целей также обозначалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры.
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 11:51Специальная военная операция на Украине
В Раде призвали СБУ ответить за убийство переговорщика Киреева
 
В миреУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала