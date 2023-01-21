https://ria.ru/20230121/sbu-1846439588.html

СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве

СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве - РИА Новости, 21.01.2023

СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве

Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:57

2023-01-21T11:57

2023-01-21T11:57

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева. "Служба безопасности проводит контрразведывательные (направленные на безопасность) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в (микрорайоне) Лесном массиве и на прилегающих территориях", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Целью мероприятий называется усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан. Ведомство сообщило о проведении досмотров жителей и личных автомобилей. Горожан предупредили о возможных ограничениях в проходе и проезде по некоторым улицам района. Ранее подобные мероприятия СБУ проводила в Харькове. Среди целей также обозначалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230119/kireev-1845919330.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, служба безопасности украины, киевская область