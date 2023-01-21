https://ria.ru/20230121/sbu-1846439588.html
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве - РИА Новости, 21.01.2023
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве
Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:57
2023-01-21T11:57
2023-01-21T11:57
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киев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева. "Служба безопасности проводит контрразведывательные (направленные на безопасность) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в (микрорайоне) Лесном массиве и на прилегающих территориях", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Целью мероприятий называется усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан. Ведомство сообщило о проведении досмотров жителей и личных автомобилей. Горожан предупредили о возможных ограничениях в проходе и проезде по некоторым улицам района. Ранее подобные мероприятия СБУ проводила в Харькове. Среди целей также обозначалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230119/kireev-1845919330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, служба безопасности украины, киевская область
В мире, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Киевская область
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве
СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в одном из районов Киева