https://ria.ru/20230121/sanktsii-1846235031.html

"Это унизительно": на Западе пожалели об "отмене" российских ученых

"Это унизительно": на Западе пожалели об "отмене" российских ученых - РИА Новости, 21.01.2023

"Это унизительно": на Западе пожалели об "отмене" российских ученых

Группа западных ученых призвала возобновить сотрудничество с российскими коллегами — пока только в рамках исследований Арктики. Тем временем политика тормозит... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:12

наука

россия

норвегия

великобритания

сколковский институт науки и технологий

кембриджский университет

университет осло

санкции

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов, Владислав Стрекопытов. Группа западных ученых призвала возобновить сотрудничество с российскими коллегами — пока только в рамках исследований Арктики. Тем временем политика тормозит работу по Большому андронному коллайдеру: физики не хотят ставить свои фамилии в одном ряду с русскими. Как происходит научное взаимодействие в условиях санкций — в материале РИА Новости.Без России никакВ середине января ученые из Великобритании и Норвегии опубликовали знаковую колонку на страницах ведущего журнала Nature."Помимо того, что Россия — самая большая страна в мире, она имеет самую длинную арктическую береговую линию и самую большую зону лесного биома и вечной мерзлоты, — говорится в тексте. — Поэтому мы призываем к возобновлению академических отношений и научного сотрудничества с российскими учеными и институтами".Подписи под этим призывом поставили физик Гарет Рис, географ Ульф Бюнтен (оба — из Кембриджского университета) и биолог Нильс Стенсет из Университета Осло.Рис — специалист по дистанционному зондированию. Измеряя радиацию, он фиксирует, как меняется экология Арктики. До пандемии британский ученый долго и продуктивно сотрудничал с российскими коллегами и неоднократно бывал в России. С началом ковидных ограничений поездки прервались, а из-за санкций 2022-го официальное взаимодействие между исследователями двух стран полностью прекратилось.Еще до публикации колонки в Nature Рис успел сделать несколько заявлений в ведущих лондонских СМИ, где подчеркивал, что наука о климате не может обойтись без данных из России."Около трети земной поверхности покрыто лесами, треть из них — бореальные леса, примерно половина из которых находится в России, — приводит слова Риса Financial Times. — Деревья играют огромную роль в биоклиматической системе, а их в России очень много. Если мы не будем их изучать, это станет серьезным пробелом в наших знаниях".Бореальные леса, или тайга, — важнейший поглотитель углекислого газа на планете. Однако ситуация меняется. Новые данные свидетельствуют: лесные пожары и другие факторы привели к тому, что в последние годы тайга отдает больше углерода, чем поглощает. Вот почему этот крупнейший в мире биом сейчас в центре внимания климатологов.И теперь западные институты лишили себя возможности изучать российскую часть северных лесов. Им по-прежнему доступна канадская тайга, но экстраполировать собранные в Северной Америке данные на Сибирь некорректно — все-таки условия на двух континентах сильно отличаются, отмечают специалисты.Чем дальше, тем хужеТем временем тенденция на изоляцию российской науки не ослабевает, обращает внимание профессор Сколтеха Артем Оганов. По его словам, все больше и больше организаций и издательств принимают решения не приглашать наших ученых на форумы, не печатать их статьи."Совсем недавно я столкнулся с этим на конференции, которую проводило издательство Nature. Когда оказалось, что Сколтех под санкциями, организаторы сообщили, что подтверждают приглашение, но при условии, что я пообещаю не упоминать мой институт в выступлении. Это достаточно мерзко и, я бы сказал, унизительно. Совсем недавно ничего подобного не было", — говорит ученый.Отдельные издательства, например Wiley, вообще отказываются принимать статьи сотрудников университетов, против которых введены санкции, — например, из Физтеха и того же Сколтеха. Немецкий исследовательский фонд предостерег ученых от публикаций с соавторами из российских институтов.БАК с русофобиейОсобенно острая ситуация с публикациями в ЦЕРН. Исследования на Большом адронном коллайдере состоят из четырех крупных экспериментов, каждый представляет собой коллаборацию ученых из разных стран. Примерно семь процентов — россияне.Ежегодно коллаборации выпускают много научных работ, в которых указываются как задействованные в экспериментах ученые, так и финансирующие организации. Украинские и несколько европейских ученых выступили против того, чтобы их фамилии стояли в одном ряду с русскими. Особенно сильные протесты вызывает упоминание в статье организаций, "связанных с правительством России"."Я бы сказал, что некоторые из моих коллег из ЕС гораздо более радикальны (чем украинцы. — Прим. ред.)", — приводит The Guardian слова российского физика Федора Ратникова.В марте ЦЕРН приостановил статус России как наблюдателя в организации. В то же время разорвать сотрудничество с нашими учеными оказалось невозможно. В каждом эксперименте участвуют узкие специалисты, которых нельзя заменить, — во всяком случае, достаточно быстро для того, чтобы не нарушать научный процесс.ЦЕРН дал возможность каждой коллаборации решать, как поступать с публикацией работ. Для принятия какого-либо решения нужно, чтобы оно набрало две трети голосов. Однако ни одна из четырех групп не достигла консенсуса.Часть материалов выпускают под авторством коллаборации без указания имен и организаций — например, Atlas. Но такой подход сулит проблемы для карьеры ученых и финансирования их трудов — для этого исследователям нужны авторские публикации.Значительная доля работ сейчас и вовсе в подвешенном состоянии — речь идет более чем о 70 статьях."В каждом живет маленький ксенофоб"При этом в большинстве случаев на личном уровне западные и российские ученые продолжают поддерживать связь, хотя и здесь есть неприятные исключения. Отдельные страны, в частности Финляндия, запретили любые коммуникации такого рода."Формально финские коллеги не имеют права даже прислать мне имейл. Что сказать? Жаль, что люди сталкиваются с таким проявлением несвободы. Можно сколько угодно кричать, что ваша страна — самая свободная на свете. Но если вы как руководитель государства запрещаете отправлять электронные письма мирным гражданам другой страны, то никакая вы не свободная страна, а какое-то недоразумение", — считает Оганов.Впрочем, некоторые ученые отказываются от взаимодействия с россиянами по собственному желанию."Можно понять, почему так происходит. Это эмоциональная реакция. В каждом из нас, к сожалению, сидит маленький ксенофоб. Мы легко поддаемся на пропаганду ненависти. Человек должен маленького ксенофоба в себе подавлять и воспитывать открытость и доброту. Политики, к сожалению, не занимаются воспитанием открытости и доброты, а обычно подкармливают худшие качества в нас, и люди нередко начинают жить ненавистью", — уверен Оганов."Тотальная блокада"Выступление Риса и коллег в защиту сотрудничества — не первое в своем роде. Еще в марте 2022-го группа американских, британских и канадских исследователей в открытом письме призвала "не осуждать всех российских ученых за действия российского правительства"."Прекращение любого взаимодействия было бы серьезным ударом по разнообразным западным и глобальным интересам и ценностям", — говорится в тексте.В июле один из подписантов свежего заявления в Nature, видный норвежский биолог Нильс Стенсет совместно с Огановым опубликовал письмо в журнале Chemistry World."Это напоминает времена маккартизма, когда ученых наказывали за недостаточно энергичную борьбу с коммунизмом. Добавьте к этому так называемую Китайскую инициативу правительства США по поиску "китайских шпионов" среди ученых, охоту на ведьм, сломавшую жизни и научные карьеры", — указывали авторы письма.И все же гораздо чаще звучат голоса тех, кто требует изолировать российскую науку. "Справедливости ради нужно сказать, что призывы объявить тотальную блокаду исходят практически целиком от украинских ученых. Западные обычно отмалчиваются, а если и призывают к ограничениям, то не настолько масштабным", — уточняет Оганов.Он отмечает: быть другом России сейчас опасно, поэтому те, кто симпатизирует нам в научной среде, в основном молчат."А враги страны и те, в ком раскормили маленького ксенофоба, внезапно получили право голоса, причем почти монопольное. И теперь они позволяют себе говорить вещи, которые невозможно произнести в адрес любой другой группы людей: "Давайте поразим их в правах! Перестанем выдавать визы!" Такое нельзя без последствий сказать, например, о чернокожих. А о русских — и, кстати, о китайцах — можно", — объясняет ученый.Однако, указывает он, русофобия в этом смысле ничем не отличается от антисемитизма или расизма."Любой призыв к дискриминации на основе этнического происхождения или гражданства — это нацизм. Но если вы скажете это нынешним борцам против России, они будут шокированы, потому что искренне считают себя сторонниками добра. По их мнению, Россия — абсолютное зло, которое нужно остановить любой ценой. Не гнушаясь вполне нацистскими методами", — констатирует Оганов."Соломинка, которая сломает хребет верблюду"Авторы колонки в Nature отмечают, что научное сотрудничество станет "дипломатической мягкой силой"."Например, в мае председательство в Арктическом совете перейдет от России к Норвегии, но неясно, как эта передача может произойти без научного сотрудничества и взаимопонимания", — говорится в тексте сообщения.В России согласны, что взаимодействие в научной сфере — своего рода форма дипломатических отношений. "Она становится очень важной, когда традиционная дипломатия перестает работать. Необходимо использовать научные контакты для того, чтобы сохранить коридоры для общения", — говорит климатолог, доктор географических наук, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Олег Анисимов.Оганов, в свою очередь, убежден: хотя призывы к сотрудничеству с россиянами от западных коллег редки и не имеют никакой юридической силы, они могут стать "соломинкой, которая однажды сломает хребет верблюду — ограничениям, попыткам разделить человечество на враждующие блоки"."Как оптимист, я считаю, что умные ученые победят безумных политиков", — подчеркивает он.Анисимов добавляет, что ученые в своей работе основываются исключительно на фактах. А значит, чтобы формировать объективное представление о мире, неизбежно придется сотрудничать.

https://ria.ru/20230111/termoyad-1843928755.html

https://ria.ru/20230104/itogi-1842155235.html

https://ria.ru/20221101/tokamak-1828234965.html

россия

норвегия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, норвегия, великобритания, сколковский институт науки и технологий, кембриджский университет, университет осло, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции