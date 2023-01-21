https://ria.ru/20230121/samolet-1846422538.html

Рейс Azur Air из России на Гоа экстренно сел после сообщения о минировании

Рейс Azur Air из России на Гоа экстренно сел после сообщения о минировании - РИА Новости, 21.01.2023

Рейс Azur Air из России на Гоа экстренно сел после сообщения о минировании

Еще один направлявшийся в индийский Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку после сообщения о заложенной на борту бомбе, рейс приземлился РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:14

2023-01-21T09:14

2023-01-21T09:14

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 янв – РИА Новости. Еще один направлявшийся в индийский Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку после сообщения о заложенной на борту бомбе, рейс приземлился в Узбекистане, сообщило агентство Ani со ссылкой на источники в индийском аэропорту. По словам высокопоставленного сотрудника полиции, вылетевший из Перми рейс должен был приземлиться в аэропорту Даболим в Гоа в 4:15 утра (01.45 мск). По его словам, рейс (AZV2463), выполняемый Azur Air, был отклонен до того, как он вошел в воздушное пространство Индии. "Он был перенаправлен после того, как директор аэропорта Даболим получил электронное письмо, в котором упоминалась бомба, заложенная в самолете", - сказал он. По данным сотрудника полиции, на борту самолета находятся 238 пассажиров, в том числе два младенца, и 7 членов экипажа. На прошлой неделе летевший из Москвы в Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Джамнагар в индийском штата Гуджарат из-за сообщения о возможном взрывном устройстве. После тщательной проверки спецслужбы Индии не нашли подозрительных устройств на борту.

https://ria.ru/20230113/tury-1844673437.html

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, гоа, индия, россия, azur air