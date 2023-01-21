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Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов
Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов - РИА Новости, 21.01.2023
Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов
Президент РФ Владимир Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:40
2023-01-21T12:40
2023-01-21T12:40
политика
владимир путин
владимир сальдо
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями", - сказал РИА Новости Сальдо. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, владимир сальдо, россия, херсонская область
Политика, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область
Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов
Сальдо: Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле