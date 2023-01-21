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Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов - РИА Новости, 21.01.2023
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Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов
Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов - РИА Новости, 21.01.2023
Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов
Президент РФ Владимир Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:40
2023-01-21T12:40
политика
владимир путин
владимир сальдо
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями", - сказал РИА Новости Сальдо. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
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политика, владимир путин, владимир сальдо, россия, херсонская область
Политика, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область
12:40 21.01.2023
 
Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов

Сальдо: Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями", - сказал РИА Новости Сальдо.
Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:10Специальная военная операция на Украине
Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне
 
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