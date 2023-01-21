https://ria.ru/20230121/saldo-1846446255.html

Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов

Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов - РИА Новости, 21.01.2023

Сальдо заявил, что Путин постоянно общается с главами новых регионов

Президент РФ Владимир Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:40

2023-01-21T12:40

2023-01-21T12:40

политика

владимир путин

владимир сальдо

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837469185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d4d517cfa8111327aedf133f9b1e23f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин часто общается с главами новых регионов, держит ситуацию в них на контроле, рассказал РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями", - сказал РИА Новости Сальдо. Херсонская область, наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР, стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.

https://ria.ru/20230120/teroborona-1846210024.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, владимир сальдо, россия, херсонская область