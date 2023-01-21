14:56 21.01.2023 (обновлено: 16:25 21.01.2023)
Российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении
МО: в результате наступления ВС России заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении, заявили в Минобороны.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", — говорится в сводке.
Кроме того, добавили в Минобороны, на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа освободили село Двуречье в Донецкой Народной Республике. Там украинская армия потеряла около 50 человек, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы.
В районе села Водяное в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов, а в районе Малиновки — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.
На Купянском направлении авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, уничтожив более 35 украинских военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. На Краснолиманском направлении войска ЦВО поразили подразделения 111-й бригады территориальной обороны — потери составили свыше 20 человек, уничтожены также БМП, гаубица, еще одна станция AN/ТPQ-37.
Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона теробороны в районе Котляровки в ДНР, а также 67 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике в 95 районах.
Российские истребители сбили в небе над ДНР украинский Су-24, а подразделения ПВО — вертолет Ми-8 и 14 беспилотников.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.