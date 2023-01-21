https://ria.ru/20230121/rubezh-1846459809.html

Российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении

Российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.01.2023

Российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении

За минувшие сутки подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:56

2023-01-21T14:56

2023-01-21T16:25

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении, заявили в Минобороны.Кроме того, добавили в Минобороны, на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа освободили село Двуречье в Донецкой Народной Республике. Там украинская армия потеряла около 50 человек, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы.В районе села Водяное в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов, а в районе Малиновки — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.На Купянском направлении авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, уничтожив более 35 украинских военнослужащих, бронемашину и два автомобиля. На Краснолиманском направлении войска ЦВО поразили подразделения 111-й бригады территориальной обороны — потери составили свыше 20 человек, уничтожены также БМП, гаубица, еще одна станция AN/ТPQ-37.Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона теробороны в районе Котляровки в ДНР, а также 67 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике в 95 районах.Российские истребители сбили в небе над ДНР украинский Су-24, а подразделения ПВО — вертолет Ми-8 и 14 беспилотников.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230121/kiev-1846446446.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об освобожденных территориях ДНР и позициях РФ на Запорожском направлении Конашенков об освобожденных территориях ДНР и позициях РФ на Запорожском направлении 2023-01-21T14:56 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина