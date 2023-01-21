https://ria.ru/20230121/rozysk-1846429524.html
Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск
Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск - РИА Новости, 21.01.2023
Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Андрея Калиновского,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:04
2023-01-21T10:04
2023-01-21T16:32
москва
россия
происшествия
гкнпц имени м. в. хруничева
ангара (ракета)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Андрея Калиновского, следует из ведомственной базы. "Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса", — говорится в базе. Причины уголовного преследования не уточняются.По открытым данным, Калиновский был гендиректором Центра Хруничева с 2014 по 2017 год. Как следует из картотеки арбитражных дел, в декабре Минобороны подало к центру два иска — на 636 и 390 миллионов рублей. В материалах суда основания исковых требований не приводились. У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. По одному из них предприятие должно изготовить для летных испытаний шесть ракет "Ангара-А5", а также четыре серийные "Ангары-А5". Сроки поставки — 2022-2024 годы. Кроме того, в марте центр сообщил, что приступил к разработке конструкторской документации на модернизированную версию ракеты легкого класса "Рокот-М". В Минобороны тогда пояснили, что эти работы проводятся в рамках гособоронзаказа, а ракеты предназначены для последующих запусков военных спутников.
https://ria.ru/20221228/nesterov-1841961449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Россия, Происшествия, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Ангара (ракета), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:04 21.01.2023 (обновлено: 16:32 21.01.2023)
Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего главу Центра Хруничева Андрея Калиновского
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Андрея Калиновского, следует из ведомственной базы.
"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса", — говорится в базе.
Причины уголовного преследования не уточняются.
По открытым данным, Калиновский был гендиректором Центра Хруничева
с 2014 по 2017 год.
Как следует из картотеки арбитражных дел, в декабре Минобороны
подало к центру два иска — на 636 и 390 миллионов рублей. В материалах суда основания исковых требований не приводились.
У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. По одному из них предприятие должно изготовить для летных испытаний шесть ракет "Ангара-А5", а также четыре серийные "Ангары-А5". Сроки поставки — 2022-2024 годы.
Кроме того, в марте центр сообщил, что приступил к разработке конструкторской документации на модернизированную версию ракеты легкого класса "Рокот-М". В Минобороны тогда пояснили, что эти работы проводятся в рамках гособоронзаказа, а ракеты предназначены для последующих запусков военных спутников.