https://ria.ru/20230121/rozysk-1846429524.html

Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск

Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск - РИА Новости, 21.01.2023

Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Андрея Калиновского,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:04

2023-01-21T10:04

2023-01-21T16:32

москва

россия

происшествия

гкнпц имени м. в. хруничева

ангара (ракета)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. МВД объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Андрея Калиновского, следует из ведомственной базы. "Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса", — говорится в базе. Причины уголовного преследования не уточняются.По открытым данным, Калиновский был гендиректором Центра Хруничева с 2014 по 2017 год. Как следует из картотеки арбитражных дел, в декабре Минобороны подало к центру два иска — на 636 и 390 миллионов рублей. В материалах суда основания исковых требований не приводились. У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. По одному из них предприятие должно изготовить для летных испытаний шесть ракет "Ангара-А5", а также четыре серийные "Ангары-А5". Сроки поставки — 2022-2024 годы. Кроме того, в марте центр сообщил, что приступил к разработке конструкторской документации на модернизированную версию ракеты легкого класса "Рокот-М". В Минобороны тогда пояснили, что эти работы проводятся в рамках гособоронзаказа, а ракеты предназначены для последующих запусков военных спутников.

https://ria.ru/20221228/nesterov-1841961449.html

https://ria.ru/20230109/zimin-1843603638.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета), министерство внутренних дел рф (мвд россии)