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"Росэнергоатом" заявил, что Россия располагает кадрами для ЗАЭС - РИА Новости, 21.01.2023
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"Росэнергоатом" заявил, что Россия располагает кадрами для ЗАЭС
"Росэнергоатом" заявил, что Россия располагает кадрами для ЗАЭС - РИА Новости, 21.01.2023
"Росэнергоатом" заявил, что Россия располагает кадрами для ЗАЭС
Концерн "Росэнергоатом" располагает достаточным кадровым резервом для замещения всех позиций на Запорожской АЭС. Однако на сегодняшний день такой необходимости... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:52
2023-01-21T09:52
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
днепр (город)
росэнергоатом
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 21 янв - РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" располагает достаточным кадровым резервом для замещения всех позиций на Запорожской АЭС. Однако на сегодняшний день такой необходимости нет, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. "Мы исходим из приоритета обеспечения ядерной безопасности, и поэтому бесконечно долго мы ждать не можем. При всем понимании психологических сложностей людей, при всем понимании тяжести давления, которое оказывается на людей, включая и угрозы, долго терпеть такое положение дел мы не можем. Все сотрудники, задействованные ядерной безопасности, должны быть в обязательном порядке контрактованы новым работодателем в лице эксплуатирующей организации ЗАЭС. У нас есть достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на атомной станции. Самое главное для нас - это обеспечение ядерной безопасности", - сказал Карчаа. Советник гендиректора концерна отметил, что, как только возникнет ситуация, "нетерпимая с точки зрения норм и требований ядерной безопасности", очень оперативно будут предприняты меры, и все "кадровые пустоты", которые сегодня все еще остаются, будут в очень короткие сроки заполнены. Отвечая на вопрос, будут ли приглашаться на работу сотрудники с других российских атомных станций, Карчаа пояснил, что такой необходимости на сегодняшний день пока нет. "Конечно, консультационную помощь сотрудники с других российских атомных станций оказывают. Они участвуют в восстановительных работах, сопровождают целый ряд технологических процессов, но как привлеченные специалисты", - уточнил собеседник агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230120/zaes-1846296387.html
россия
энергодар
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россия, энергодар, днепр (город), росэнергоатом, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Днепр (город), Росэнергоатом, Запорожская АЭС
09:52 21.01.2023
 
"Росэнергоатом" заявил, что Россия располагает кадрами для ЗАЭС

Карчаа: Россия располагает кадрами для всех позиций на ЗАЭС, но необходимости пока нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд концерна "Росэнергоатом"
Стенд концерна Росэнергоатом - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд концерна "Росэнергоатом" . Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 21 янв - РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" располагает достаточным кадровым резервом для замещения всех позиций на Запорожской АЭС. Однако на сегодняшний день такой необходимости нет, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Мы исходим из приоритета обеспечения ядерной безопасности, и поэтому бесконечно долго мы ждать не можем. При всем понимании психологических сложностей людей, при всем понимании тяжести давления, которое оказывается на людей, включая и угрозы, долго терпеть такое положение дел мы не можем. Все сотрудники, задействованные ядерной безопасности, должны быть в обязательном порядке контрактованы новым работодателем в лице эксплуатирующей организации ЗАЭС. У нас есть достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на атомной станции. Самое главное для нас - это обеспечение ядерной безопасности", - сказал Карчаа.
Советник гендиректора концерна отметил, что, как только возникнет ситуация, "нетерпимая с точки зрения норм и требований ядерной безопасности", очень оперативно будут предприняты меры, и все "кадровые пустоты", которые сегодня все еще остаются, будут в очень короткие сроки заполнены.
Отвечая на вопрос, будут ли приглашаться на работу сотрудники с других российских атомных станций, Карчаа пояснил, что такой необходимости на сегодняшний день пока нет.
"Конечно, консультационную помощь сотрудники с других российских атомных станций оказывают. Они участвуют в восстановительных работах, сопровождают целый ряд технологических процессов, но как привлеченные специалисты", - уточнил собеседник агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 15:47Специальная военная операция на Украине
"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарДнепр (город)РосэнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
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