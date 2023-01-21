https://ria.ru/20230121/remont-1846412331.html

Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности

Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности - РИА Новости, 21.01.2023

Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности

Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T05:05

2023-01-21T05:05

2023-01-21T07:45

специальная военная операция на украине

бмд-4м

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода."Освоили в полном объёме ремонт современных машин БМД-4М и машин на их базе, вплоть до замены силовых агрегатов, коробок", - сообщил офицер.По его словам, ремонтники поддерживают прямую связь с заводами и конструкторами, при возникновении вопросов обращаются к ним."Эта машина была повреждена ВОГом (выстрелом осколочным гранатометным), в левую часть прилетели ВОГ, был повреждён топливный бак, масляные трубки, система охлаждения бака, привод управления - все восстанавливают, починили", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что военнослужащие из числа мобилизованных, которые работали водителями, сейчас тоже полностью освоили ремонт боевых машин.С 24 февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230114/minoborony-1844787466.html

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бмд-4м