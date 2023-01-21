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Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/remont-1846412331.html
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности - РИА Новости, 21.01.2023
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности
Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T05:05
2023-01-21T07:45
специальная военная операция на украине
бмд-4м
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода."Освоили в полном объёме ремонт современных машин БМД-4М и машин на их базе, вплоть до замены силовых агрегатов, коробок", - сообщил офицер.По его словам, ремонтники поддерживают прямую связь с заводами и конструкторами, при возникновении вопросов обращаются к ним."Эта машина была повреждена ВОГом (выстрелом осколочным гранатометным), в левую часть прилетели ВОГ, был повреждён топливный бак, масляные трубки, система охлаждения бака, привод управления - все восстанавливают, починили", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что военнослужащие из числа мобилизованных, которые работали водителями, сейчас тоже полностью освоили ремонт боевых машин.С 24 февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230114/minoborony-1844787466.html
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бмд-4м
Специальная военная операция на Украине, БМД-4М
05:05 21.01.2023 (обновлено: 07:45 21.01.2023)
 
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности

Командир взвода: российские десантники в зоне СВО ремонтируют машины любой сложности

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода.
"Освоили в полном объёме ремонт современных машин БМД-4М и машин на их базе, вплоть до замены силовых агрегатов, коробок", - сообщил офицер.
По его словам, ремонтники поддерживают прямую связь с заводами и конструкторами, при возникновении вопросов обращаются к ним.
"Эта машина была повреждена ВОГом (выстрелом осколочным гранатометным), в левую часть прилетели ВОГ, был повреждён топливный бак, масляные трубки, система охлаждения бака, привод управления - все восстанавливают, починили", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что военнослужащие из числа мобилизованных, которые работали водителями, сейчас тоже полностью освоили ремонт боевых машин.
С 24 февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 05:10Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБМД-4М
 
 
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