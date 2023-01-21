https://ria.ru/20230121/remont-1846412331.html
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности - РИА Новости, 21.01.2023
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности
Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T05:05
2023-01-21T05:05
2023-01-21T07:45
специальная военная операция на украине
бмд-4м
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842919326_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_86f8f3cacd15e84dfd945acd1b1d5244.jpg
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода."Освоили в полном объёме ремонт современных машин БМД-4М и машин на их базе, вплоть до замены силовых агрегатов, коробок", - сообщил офицер.По его словам, ремонтники поддерживают прямую связь с заводами и конструкторами, при возникновении вопросов обращаются к ним."Эта машина была повреждена ВОГом (выстрелом осколочным гранатометным), в левую часть прилетели ВОГ, был повреждён топливный бак, масляные трубки, система охлаждения бака, привод управления - все восстанавливают, починили", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что военнослужащие из числа мобилизованных, которые работали водителями, сейчас тоже полностью освоили ремонт боевых машин.С 24 февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230114/minoborony-1844787466.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842919326_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_f52f842c055b51ad994d8c5185d51319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бмд-4м
Специальная военная операция на Украине, БМД-4М
05:05 21.01.2023 (обновлено: 07:45 21.01.2023)
Российские десантники освоили в зоне СВО ремонт машин любой сложности
Командир взвода: российские десантники в зоне СВО ремонтируют машины любой сложности
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода.
"Освоили в полном объёме ремонт современных машин БМД-4М и машин на их базе, вплоть до замены силовых агрегатов, коробок", - сообщил офицер.
По его словам, ремонтники поддерживают прямую связь с заводами и конструкторами, при возникновении вопросов обращаются к ним.
"Эта машина была повреждена ВОГом (выстрелом осколочным гранатометным), в левую часть прилетели ВОГ, был повреждён топливный бак, масляные трубки, система охлаждения бака, привод управления - все восстанавливают, починили", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что военнослужащие из числа мобилизованных, которые работали водителями, сейчас тоже полностью освоили ремонт боевых машин.
С 24 февраля прошлого года проходит специальная военная операция на Украине
. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.