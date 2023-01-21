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В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде - РИА Новости, 21.01.2023
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В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде
В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде - РИА Новости, 21.01.2023
В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде
Правоохранительные органы ищут мужчину, который напал на девочку в подъезде дома в Уфе, предположительно, с целью хищения телефона, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:26
2023-01-21T18:26
происшествия
уфа
россия
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который напал на девочку в подъезде дома в Уфе, предположительно, с целью хищения телефона, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "По предварительным данным, 10-летняя девочка подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины когда заходила в подъезд своего дома на улице Рыльского г. Уфы. Находившиеся в подъезде люди пресекли действия злоумышленника, после чего он скрылся. Предварительно установлено, что умысел мужчины был направлен на хищение телефона", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления личности нападавшего и дачи его действиям правовой оценки, информирует ведомство.
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
18:26 21.01.2023
 
В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде

СК: в Уфе ищут мужчину, который напал на десятилетнюю девочку в подъезде дома

© РИА НовостиПодъезд многоквартирного дома
Подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости
Подъезд многоквартирного дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 21 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который напал на девочку в подъезде дома в Уфе, предположительно, с целью хищения телефона, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
"По предварительным данным, 10-летняя девочка подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины когда заходила в подъезд своего дома на улице Рыльского г. Уфы. Находившиеся в подъезде люди пресекли действия злоумышленника, после чего он скрылся. Предварительно установлено, что умысел мужчины был направлен на хищение телефона", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления личности нападавшего и дачи его действиям правовой оценки, информирует ведомство.
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