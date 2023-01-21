https://ria.ru/20230121/rebenok-1846493228.html

В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде

В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде - РИА Новости, 21.01.2023

В Уфе ищут мужчину, напавшего на ребенка в подъезде

Правоохранительные органы ищут мужчину, который напал на девочку в подъезде дома в Уфе, предположительно, с целью хищения телефона, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T18:26

2023-01-21T18:26

2023-01-21T18:26

происшествия

уфа

россия

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УФА, 21 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы ищут мужчину, который напал на девочку в подъезде дома в Уфе, предположительно, с целью хищения телефона, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "По предварительным данным, 10-летняя девочка подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины когда заходила в подъезд своего дома на улице Рыльского г. Уфы. Находившиеся в подъезде люди пресекли действия злоумышленника, после чего он скрылся. Предварительно установлено, что умысел мужчины был направлен на хищение телефона", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления личности нападавшего и дачи его действиям правовой оценки, информирует ведомство.

https://ria.ru/20230120/saratov-1846305759.html

уфа

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, уфа, россия