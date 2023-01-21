https://ria.ru/20230121/razminirovanie-1846506850.html

Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии

Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии - РИА Новости, 21.01.2023

Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии

Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, сообщила министр обороны Конфедерации Виола Амхерд. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T20:23

2023-01-21T20:23

2023-01-21T20:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, сообщила министр обороны Конфедерации Виола Амхерд. Она добавила, что с начала российской спецоперации швейцарские военные доставили на Украину несколько гуманитарных грузов, в том числе медицинские материалы, одеяла, палатки и зимнюю экипировку для гражданского населения. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, швейцария, россия