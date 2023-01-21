20:23 21.01.2023 (обновлено: 20:26 21.01.2023)
Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии
Глава МО Швейцарии: саперы ВСУ прошли обучение по гуманитарному разминированию в GICHD
Вид на улицы Женевы. Архивное фото
ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, сообщила министр обороны Конфедерации Виола Амхерд.
"Мы пригласили украинских специалистов для инструктажа и обучения гуманитарному разминированию за наш счет в сотрудничестве с женевским центром GICHD (международный центр по гуманитарному разминированию – ред.). Эти специалисты вернулись и теперь обучают других саперов в стране", - заявила Амхерд в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.
Она добавила, что с начала российской спецоперации швейцарские военные доставили на Украину несколько гуманитарных грузов, в том числе медицинские материалы, одеяла, палатки и зимнюю экипировку для гражданского населения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.