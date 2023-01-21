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Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/razminirovanie-1846506850.html
Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии
Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии - РИА Новости, 21.01.2023
Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии
Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, сообщила министр обороны Конфедерации Виола Амхерд. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T20:23
2023-01-21T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
швейцария
россия
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ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, сообщила министр обороны Конфедерации Виола Амхерд. Она добавила, что с начала российской спецоперации швейцарские военные доставили на Украину несколько гуманитарных грузов, в том числе медицинские материалы, одеяла, палатки и зимнюю экипировку для гражданского населения. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, швейцария, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Швейцария, Россия
20:23 21.01.2023 (обновлено: 20:26 21.01.2023)
 
Саперов ВСУ научили гуманитарному разминированию в Швейцарии

Глава МО Швейцарии: саперы ВСУ прошли обучение по гуманитарному разминированию в GICHD

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на улицы Женевы. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, сообщила министр обороны Конфедерации Виола Амхерд.
"Мы пригласили украинских специалистов для инструктажа и обучения гуманитарному разминированию за наш счет в сотрудничестве с женевским центром GICHD (международный центр по гуманитарному разминированию – ред.). Эти специалисты вернулись и теперь обучают других саперов в стране", - заявила Амхерд в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.
Она добавила, что с начала российской спецоперации швейцарские военные доставили на Украину несколько гуманитарных грузов, в том числе медицинские материалы, одеяла, палатки и зимнюю экипировку для гражданского населения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаШвейцарияРоссия
 
 
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