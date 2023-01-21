https://ria.ru/20230121/razlichiya-1846495745.html
Боец "Вагнера" рассказал, чем наемники отличаются от солдат ВСУ
Боец "Вагнера" рассказал, чем наемники отличаются от солдат ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
Боец "Вагнера" рассказал, чем наемники отличаются от солдат ВСУ
Воюющие на стороне киевских властей наемники, в отличие от бойцов ВСУ, ведут себя более дерзко, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-21T18:47
2023-01-21T18:47
2023-01-22T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
горловка
денис пушилин
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв — РИА Новости. Воюющие на стороне киевских властей наемники, в отличие от бойцов ВСУ, ведут себя более дерзко, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в Артемовске. "Наемники — более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то отжать, уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников", —рассказал он.Военный также отметил, что противник может меняться в зависимости от погодных условий."Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники", — сказал командир.Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска, сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846256289.html
https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html
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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Горловка, Денис Пушилин
18:47 21.01.2023 (обновлено: 08:38 22.01.2023)
Боец "Вагнера" рассказал, чем наемники отличаются от солдат ВСУ
Боец "Вагнера" объяснил различия в тактике украинских военных и наемников в Артемовске
АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв — РИА Новости. Воюющие на стороне киевских властей наемники, в отличие от бойцов ВСУ, ведут себя более дерзко, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в Артемовске.
"Наемники — более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то отжать, уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников", —рассказал он.
Военный также отметил, что противник может меняться в зависимости от погодных условий.
"Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники", — сказал командир.
Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска, сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.