https://ria.ru/20230121/razlichiya-1846495745.html

Боец "Вагнера" рассказал, чем наемники отличаются от солдат ВСУ

Боец "Вагнера" рассказал, чем наемники отличаются от солдат ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023

Боец "Вагнера" рассказал, чем наемники отличаются от солдат ВСУ

Воюющие на стороне киевских властей наемники, в отличие от бойцов ВСУ, ведут себя более дерзко, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-21T18:47

2023-01-21T18:47

2023-01-22T08:38

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

горловка

денис пушилин

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 янв — РИА Новости. Воюющие на стороне киевских властей наемники, в отличие от бойцов ВСУ, ведут себя более дерзко, рассказал РИА Новости один из командиров группы "Вагнер" в Артемовске. "Наемники — более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то отжать, уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников", —рассказал он.Военный также отметил, что противник может меняться в зависимости от погодных условий."Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники", — сказал командир.Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска, сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846256289.html

https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

горловка

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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка, денис пушилин