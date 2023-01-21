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Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов - РИА Новости, 21.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230121/protesty-1846503876.html
Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов
Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов - РИА Новости, 21.01.2023
Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов
Культурная дирекция региона Куско в Перу сообщила об остановке на неопределенный срок доступа в древний город Мачу-Пикчу в связи с масштабными социальными... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:50
2023-01-21T21:07
в мире
педро кастильо
перу
куско (город)
туризм
новости - туризм
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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Культурная дирекция региона Куско в Перу сообщила об остановке на неопределенный срок доступа в древний город Мачу-Пикчу в связи с масштабными социальными протестами в регионе и стране. Министр внешней торговли и туризма Луис Эльгуэро накануне сообщила, что из-за остановки работы железной дороги в Мачу-Пикчу застряли более 400 туристов, из них 300 человек - иностранные граждане. Движение поездов на этом маршруте прекратилось, поскольку протестующие разобрали участок путей. По словам Эльгуэро, компания-концессионер Ferrocarril Transandino SAC сразу приступила к ремонтным работам. В дирекции культуры Куско отметили, что застрявшим туристам "будут предоставлены удобства", а стоимость приобретенных билетов компенсируют. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 54 человека. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
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в мире, педро кастильо, перу, куско (город), новости - туризм
В мире, Педро Кастильо, Перу, Куско (город), Туризм, Новости - Туризм
19:50 21.01.2023 (обновлено: 21:07 21.01.2023)
 
Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов

Власти Перу закрыли доступ в город инков Мачу-Пикчу из-за масштабных социальных протестов

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкМачу-Пикчу
Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Культурная дирекция региона Куско в Перу сообщила об остановке на неопределенный срок доступа в древний город Мачу-Пикчу в связи с масштабными социальными протестами в регионе и стране.
"С учетом текущей социальной ситуации, в которой находится наш регион и страна, было приказано закрыть дорожную сеть Инка и Илакту в Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности туристов и населения в целом", - говорится в сообщении в блоге децентрализованной дирекции культуры Куско.
Министр внешней торговли и туризма Луис Эльгуэро накануне сообщила, что из-за остановки работы железной дороги в Мачу-Пикчу застряли более 400 туристов, из них 300 человек - иностранные граждане. Движение поездов на этом маршруте прекратилось, поскольку протестующие разобрали участок путей. По словам Эльгуэро, компания-концессионер Ferrocarril Transandino SAC сразу приступила к ремонтным работам.
В дирекции культуры Куско отметили, что застрявшим туристам "будут предоставлены удобства", а стоимость приобретенных билетов компенсируют.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 54 человека. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
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