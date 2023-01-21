https://ria.ru/20230121/protesty-1846503876.html

Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов

Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов - РИА Новости, 21.01.2023

Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов

Культурная дирекция региона Куско в Перу сообщила об остановке на неопределенный срок доступа в древний город Мачу-Пикчу в связи с масштабными социальными... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T19:50

2023-01-21T19:50

2023-01-21T21:07

в мире

педро кастильо

перу

куско (город)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40456/42/404564271_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_4ed1250ca56800ef66130ee321c65947.jpg

МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Культурная дирекция региона Куско в Перу сообщила об остановке на неопределенный срок доступа в древний город Мачу-Пикчу в связи с масштабными социальными протестами в регионе и стране. Министр внешней торговли и туризма Луис Эльгуэро накануне сообщила, что из-за остановки работы железной дороги в Мачу-Пикчу застряли более 400 туристов, из них 300 человек - иностранные граждане. Движение поездов на этом маршруте прекратилось, поскольку протестующие разобрали участок путей. По словам Эльгуэро, компания-концессионер Ferrocarril Transandino SAC сразу приступила к ремонтным работам. В дирекции культуры Куско отметили, что застрявшим туристам "будут предоставлены удобства", а стоимость приобретенных билетов компенсируют. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 54 человека. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.

https://ria.ru/20230115/peru-1844932095.html

перу

куско (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу, куско (город), новости - туризм