https://ria.ru/20230121/protesty-1846224888.html

Миллион против Макрона. Президент Франции уехал из страны на фоне протестов

Миллион против Макрона. Президент Франции уехал из страны на фоне протестов - РИА Новости, 21.01.2023

Миллион против Макрона. Президент Франции уехал из страны на фоне протестов

Французы, возмущенные пенсионной реформой, объявили общенациональную забастовку. Люди настроены решительно. Но и правительство не собирается уступать. О том,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:12

в мире

эммануэль макрон

элизабет борн

франция

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Французы, возмущенные пенсионной реформой, объявили общенациональную забастовку. Люди настроены решительно. Но и правительство не собирается уступать. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.Реформа "под шумок"Пенсионная система во Франции очень запутанная: более сорока вариантов для разных профессий.Эммануэль Макрон объяснял: реформа необходима именно для упрощения системы. Унификация минимизирует волокиту, сократит раздувшийся бюрократический аппарат.Однако повышаются пенсионный возраст и трудовой стаж.Поэтому "оптимизационные" планы Макрона с самого начала не пользовались популярностью. Президент, рассчитывавший на второй срок, пытался сгладить углы и не форсировал процесс.Победа на прошлогодних выборах, очевидно, развязала властям руки. И 31 декабря глава государства сообщил о запуске реформы. Через десять дней правительство премьер-министра Элизабет Борн огласило ее ключевые положения. И это вызвало общественное возмущение.Работать дольше — получать меньшеВо-первых, пенсионный возраст увеличивается на два года — до 64 лет.Во-вторых, для полной, без вычетов, пенсии требуется 43-летний стаж (пока 42). То есть надо проработать — официально и без перерывов — 21 год.Макрон и Борн попытались успокоить население: все это — не прямо сейчас. Стаж повысят к 2027-му, пенсионный возраст — к 2030-му.Кроме того, поднимут минимальную пенсию до 1200 евро в месяц (сейчас — 1100).Но французы не успокоились. Восемь крупнейших профсоюзов договорились об общенациональной забастовке и масштабных акциях протеста.Сопротивление в три тураПробная, суточная стачка состоялась 19 января. С утра было фактически парализовано транспортное сообщение, многие преподаватели в школах и высших учебных заведениях не вышли на работу. Так же поступили нефтяники. Медики бастовали еще с конца декабря.Французская демократическая конфедерация труда CFDT — национальный профсоюзный центр — сообщила, что протесты удались. И это только начало.На 26–27 января запланировали 48-часовую забастовку, а на 6–8 февраля, когда законопроект о реформе поступит в парламент, — трехсуточную. Некоторые профсоюзы хотят организовать акции и 31 января."Мандат, полученный Лораном Берже (глава CFDT. — Прим. ред.) на последнем конфедеративном съезде, позволяет ему выступить против правительственной инициативы без каких-либо переговоров. Власть сама согласна лишь на "консультации", — отмечает Стефан Сиро, специалист по социальным отношениям и профсоюзному движению.Уже не "желтые жилеты"В отличие от 2018-го, когда французы выходили на улицы разрозненными фракциями, сейчас CFDT явно претендует на роль объединяющей силы.Власти жестко подавили движение "желтых жилетов", с применением спецсредств. Маргиналы, агрессивно конфликтовавшие с полицией, дискредитировали протесты. Поэтому профсоюзы стараются не допустить никаких ассоциаций с "жилетами".Это, впрочем, не гарантирует того, что власть вновь не пойдет на обострение. В правительстве, безусловно, понимают, что на стороне демонстрантов — данные опросов, согласно которым 68% французов однозначно против реформы. "Есть право на забастовку, есть право на демонстрации", — признает Борн.В то же время Макрон располагает надежным силовым ресурсом. Ведь если для обычных французов стаж повышается до 43 лет, то для полицейских все равно останется меньше 30. Поэтому примыкать к протестующим они не спешат. И 19 января некоторые уже применили слезоточивый газ. Порядка 40 человек задержали.Миллионный протест и осторожные уступкиТрудно сказать, сколько людей готовы участвовать в забастовках, пишет Le Monde. Если власть поведет себя сдержанно, протестующие осмелеют. Но и жесткие меры сыграют против Макрона.Даже к "пробным" акциям присоединились не менее миллиона человек, что подтвердили и в МВД.Лоран Берже ожидает усиления массовости к февралю. Его коллега из профсоюза CGT Филипп Мартинес надеется на "миллионы" демонстрантов. В стране открыли по меньшей мере 200 "сборных пунктов" — это тоже выгодно отличает нынешние организованные акции от стихийных событий 2018 и 2019 годов.Правительство уже направило в Государственный совет вторую версию законопроекта о пенсионной реформе. Текст, с которым ознакомились местные журналисты, длиннее первого в два раза (20 страниц). Дополнения, в частности, содержат подробную информацию о финансовом балансе различных отделений социального обеспечения. Но важнее, что в документе впервые отмечается: стоимость нововведений в данный момент окажется больше, чем потенциальная экономия.И хотя Макрон, отправляясь в разгар протестов с визитом в Барселону, заверил, что правительство продолжит пенсионную реформу, в его риторике послышались новые ноты. По словам президента, изменения должны сопровождаться "диалогом" и быть прежде всего "справедливыми, ответственными".

https://ria.ru/20230110/pensiya-1843996933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230111/pensionnaya-reforma-1844172630.html

https://ria.ru/20230111/protesty-1844129133.html

https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html

https://ria.ru/20230119/protesty-1846123285.html

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в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, франция