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В Париже марш против пенсионной реформы собрал более 150 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2023
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В Париже марш против пенсионной реформы собрал более 150 тысяч человек
В Париже марш против пенсионной реформы собрал более 150 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2023
В Париже марш против пенсионной реформы собрал более 150 тысяч человек
В акции против пенсионной реформы в Париже, по информации организаторов – левой партии Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежных ассоциаций РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:16
2023-01-21T23:16
в мире
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. В акции против пенсионной реформы в Париже, по информации организаторов – левой партии Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежных ассоциаций и антикапиталистов – приняли участие 150 тысяч человек, передает телеканал BFMTV. При этом, по данным независимого коммуникационного агентства Occurrence, на акцию на улицах Парижа в субботу вышли 14 тысяч человек. Присутствовавший на марше Жан-Люк Меланшон возмутился подсчетами агентства, назвав его "макронистским". В Париже в субботу прошла манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Как передавал корресподент РИА Новости с места событий, участники скандировали лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, мы не хотим твою реформу", "Долой капитализм". На плакатах участников можно было прочитать: "Пенсия в 60 лет или смерть!", "Макрон при делах - пенсионеры на кладбище!", "Работать ночами после 60 полезно для здоровья!". Демонстранты также несли карикатурные изображения президента Франции Эммануэля Макрона со словами "Вставайте, старики! Работники будущего – это вы!". Позже присутствовавшие на акции радикалы black block начали жечь мусорные баки, разбивать светофоры, банкоматы и взрывать петарды. Полиция не мешала им это делать. По данным префектуры города, за ношение запрещенного оружия в течение марша были задержаны 6 человек. В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230121/aktsiya-1846516763.html
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Манифестация против пенсионной реформы в Париже
В Париже проходит масштабная манифестация против пенсионной реформы, участвуют десятки тысяч человек.
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в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, элизабет борн, париж, франция, лион
В мире, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Элизабет Борн, Париж, Франция, Лион
23:16 21.01.2023
 
В Париже марш против пенсионной реформы собрал более 150 тысяч человек

BFMTV: в Париже более 150 тысяч человек приняли участие в марше против пенсионной реформы

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. В акции против пенсионной реформы в Париже, по информации организаторов – левой партии Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежных ассоциаций и антикапиталистов – приняли участие 150 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
При этом, по данным независимого коммуникационного агентства Occurrence, на акцию на улицах Парижа в субботу вышли 14 тысяч человек.
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Присутствовавший на марше Жан-Люк Меланшон возмутился подсчетами агентства, назвав его "макронистским".
В Париже в субботу прошла манифестация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Как передавал корресподент РИА Новости с места событий, участники скандировали лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, мы не хотим твою реформу", "Долой капитализм". На плакатах участников можно было прочитать: "Пенсия в 60 лет или смерть!", "Макрон при делах - пенсионеры на кладбище!", "Работать ночами после 60 полезно для здоровья!". Демонстранты также несли карикатурные изображения президента Франции Эммануэля Макрона со словами "Вставайте, старики! Работники будущего – это вы!".
Позже присутствовавшие на акции радикалы black block начали жечь мусорные баки, разбивать светофоры, банкоматы и взрывать петарды. Полиция не мешала им это делать.
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По данным префектуры города, за ношение запрещенного оружия в течение марша были задержаны 6 человек.
В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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В миреЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонЭлизабет БорнПарижФранцияЛион
 
 
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