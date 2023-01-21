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В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста - РИА Новости, 21.01.2023
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В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста
В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста - РИА Новости, 21.01.2023
В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста
Около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой, передает... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T22:32
2023-01-21T22:32
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
ярив левин
биньямин нетаньяху
тель-авив
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные полиции. Как ранее сообщила газета Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality). По полученным РИА Новости данным полиции, около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, среди участников акции - лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это "протест на благо страны". Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ярив левин, биньямин нетаньяху, тель-авив, израиль
В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Ярив Левин, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Израиль
22:32 21.01.2023
 
В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста

В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста против судебной реформы

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / И. Носов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные полиции.
Как ранее сообщила газета Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality).
По полученным РИА Новости данным полиции, около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, среди участников акции - лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это "протест на благо страны".
Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы.
В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Ярив ЛевинБиньямин НетаньяхуТель-АвивИзраиль
 
 
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