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В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста

В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста - РИА Новости, 21.01.2023

В Тель-Авиве около ста тысяч человек собрались на акцию протеста

Около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой, передает... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:32

2023-01-21T22:32

2023-01-21T22:32

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

ярив левин

биньямин нетаньяху

тель-авив

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек собрались около правительственного комплекса в Тель-Авиве на антиправительственную акцию, вызванную судебной реформой, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на данные полиции. Как ранее сообщила газета Jerusalem Post, шествие началось на улице Каплан и завершилось у правительственного комплекса в Тель-Авиве. В акции принимают участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality). По полученным РИА Новости данным полиции, около 100 тысяч человек собрались возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, среди участников акции - лидер оппозиции Яир Лапид, который ранее заявил, что это "протест на благо страны". Это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20230121/protest-1846468997.html

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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ярив левин, биньямин нетаньяху, тель-авив, израиль