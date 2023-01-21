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В Тель-Авиве пройдет акция протеста против судебной реформы

В Тель-Авиве пройдет акция протеста против судебной реформы - РИА Новости, 21.01.2023

В Тель-Авиве пройдет акция протеста против судебной реформы

Тысячи людей, как ожидается, в субботу примут участие в акции протеста в Тель-Авиве против судебной реформы, сообщила израильская газета Jerusalem Post. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T21:29

2023-01-21T21:29

2023-01-21T21:29

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

ярив левин

биньямин нетаньяху

тель-авив

израиль

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Тысячи людей, как ожидается, в субботу примут участие в акции протеста в Тель-Авиве против судебной реформы, сообщила израильская газета Jerusalem Post. По ее данным, люди уже начали прибывать на акцию, которая начнется на улице Каплан, после чего превратится в шествие. Марш завершится у правительственного комплекса Тель-Авива, говорится в публикации. Отмечается, что еще до 17.00 по местному времени были перекрыты дороги, что вызвало возмущение протестующих. Они утверждают, что это было сделано с целью помешать протесту. Ожидается, что в акции примут участие сразу несколько организаций, в том числе Движение за качество правительства (Movement for Government Quality), которое сперва проведет собственную акцию протеста на площади Габима. Среди участников акции - лидер оппозиции Яир Лапид, который заявил, что это "протест для страны". "Люди, которые любят страну, пришли сюда сегодня, чтобы защитить ее демократию, ее суды и идею совместной жизни и общего блага", - заявил Лапид. Как отмечает газета, это уже третья неделя протестов с тех пор, как министр юстиции Израиля Ярив Левин объявил о планах проведения судебной реформы. В Израиле в конце декабря 2022 года было приведено к присяге перед парламентом правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Он уже занимал пост премьера Израиля в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

https://ria.ru/20221229/protest-1842366571.html

https://ria.ru/20230114/protest-1844913000.html

тель-авив

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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ярив левин, биньямин нетаньяху, тель-авив, израиль