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Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией
Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией - РИА Новости, 21.01.2023
Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией
Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин иронично отреагировал на заявление Белого дома о возможном признании "Вагнера" "международной РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T00:24
2023-01-21T00:24
2023-01-21T00:47
евгений пригожин
джон кирби
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин иронично отреагировал на заявление Белого дома о возможном признании "Вагнера" "международной преступной организацией", отметив, что с этого момента они с американцами станут коллегами.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что США введут санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией". "Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", - говорится в сообщении, которое опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846394555.html
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евгений пригожин, джон кирби, сша, санкции в отношении россии
Евгений Пригожин, Джон Кирби, США, Санкции в отношении России
00:24 21.01.2023 (обновлено: 00:47 21.01.2023)
Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией
Пригожин после слов Кирби о "Вагнере" пошутил о "разборках преступных кланов"