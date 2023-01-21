https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html

Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией

Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией - РИА Новости, 21.01.2023

Пригожин ответил на планы США признать "Вагнер" преступной организацией

Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин иронично отреагировал на заявление Белого дома о возможном признании "Вагнера" "международной РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T00:24

2023-01-21T00:24

2023-01-21T00:47

евгений пригожин

джон кирби

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин иронично отреагировал на заявление Белого дома о возможном признании "Вагнера" "международной преступной организацией", отметив, что с этого момента они с американцами станут коллегами.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что США введут санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией". "Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы - коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", - говорится в сообщении, которое опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846394555.html

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евгений пригожин, джон кирби, сша, санкции в отношении россии