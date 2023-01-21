https://ria.ru/20230121/praga-1846487754.html

В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства

В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства - РИА Новости, 21.01.2023

В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства

Митинг против политики правительства, собравший, по данным полиции, "несколько сотен человек", начался на Вацлавской площади в центре Праги при минусовой... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:41

2023-01-21T17:41

2023-01-21T17:41

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чехия

прага

чешское радио

петр павел

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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Митинг против политики правительства, собравший, по данным полиции, "несколько сотен человек", начался на Вацлавской площади в центре Праги при минусовой погоде, под снегом и дождем, сообщило Чешское радио. "Помимо национальных стягов некоторые участники митинга принесли флаги компартии, среди выступивших ораторов – экс-премьер и экс-лидер социал-демократов Иржи Пароубек и евродепутат от коммунистов Катержина Конечна", - говорится в сообщении. Выступающие подвергли критике политику правительства, которое, по их мнению, не справляется с решением нынешних экономических проблем, а также кандидата в президенты республики генерала армии в запасе Петра Павела, поддерживающего, как считают ораторы, политику кабмина. Время от времени присутствующие выкрикивают лозунги "Правительство в отставку" и "Хотим мира!" По данным представителя полиции Яна Рыбанского, в митинге участвует "несколько сотен человек", никаких нарушений порядка не зафиксировано.

https://ria.ru/20230121/miting-1846480785.html

чехия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чехия, прага, чешское радио, петр павел