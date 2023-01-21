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В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства - РИА Новости, 21.01.2023
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В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства
В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства - РИА Новости, 21.01.2023
В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства
Митинг против политики правительства, собравший, по данным полиции, "несколько сотен человек", начался на Вацлавской площади в центре Праги при минусовой... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:41
2023-01-21T17:41
в мире
чехия
прага
чешское радио
петр павел
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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Митинг против политики правительства, собравший, по данным полиции, "несколько сотен человек", начался на Вацлавской площади в центре Праги при минусовой погоде, под снегом и дождем, сообщило Чешское радио. "Помимо национальных стягов некоторые участники митинга принесли флаги компартии, среди выступивших ораторов – экс-премьер и экс-лидер социал-демократов Иржи Пароубек и евродепутат от коммунистов Катержина Конечна", - говорится в сообщении. Выступающие подвергли критике политику правительства, которое, по их мнению, не справляется с решением нынешних экономических проблем, а также кандидата в президенты республики генерала армии в запасе Петра Павела, поддерживающего, как считают ораторы, политику кабмина. Время от времени присутствующие выкрикивают лозунги "Правительство в отставку" и "Хотим мира!" По данным представителя полиции Яна Рыбанского, в митинге участвует "несколько сотен человек", никаких нарушений порядка не зафиксировано.
https://ria.ru/20230121/miting-1846480785.html
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в мире, чехия, прага, чешское радио, петр павел
В мире, Чехия, Прага, Чешское радио, Петр Павел
17:41 21.01.2023
 
В центре Праги проходит акция протеста против политики правительства

В Праге несколько сотен человек собрались на митинг против политики правительства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Митинг против политики правительства, собравший, по данным полиции, "несколько сотен человек", начался на Вацлавской площади в центре Праги при минусовой погоде, под снегом и дождем, сообщило Чешское радио.
"Помимо национальных стягов некоторые участники митинга принесли флаги компартии, среди выступивших ораторов – экс-премьер и экс-лидер социал-демократов Иржи Пароубек и евродепутат от коммунистов Катержина Конечна", - говорится в сообщении.
Выступающие подвергли критике политику правительства, которое, по их мнению, не справляется с решением нынешних экономических проблем, а также кандидата в президенты республики генерала армии в запасе Петра Павела, поддерживающего, как считают ораторы, политику кабмина. Время от времени присутствующие выкрикивают лозунги "Правительство в отставку" и "Хотим мира!"
По данным представителя полиции Яна Рыбанского, в митинге участвует "несколько сотен человек", никаких нарушений порядка не зафиксировано.
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