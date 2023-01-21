https://ria.ru/20230121/postavki-1846454036.html

Эксперты прокомментировали данные о поставках КНДР оружия "Вагнеру"

Эксперты прокомментировали данные о поставках КНДР оружия "Вагнеру" - РИА Новости, 21.01.2023

Эксперты прокомментировали данные о поставках КНДР оружия "Вагнеру"

Два эксперта по КНДР – в США и Сеуле - заявляют, что по фотографиям, показанным представителем Белого дома Джоном Кирби, нельзя судить о том, действительно ли... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:48

2023-01-21T13:48

2023-01-21T13:48

в мире

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

чвк "вагнер"

вашингтон (штат)

джон кирби

оон

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НЬЮ-ЙОРК, 21 янв – РИА Новости. Два эксперта по КНДР – в США и Сеуле - заявляют, что по фотографиям, показанным представителем Белого дома Джоном Кирби, нельзя судить о том, действительно ли Пхеньян поставлял оружие группе "Вагнер". Кирби в пятницу на брифинге заявил, что власти КНДР "ложно отвергали, что они поставляли вооружение "Вагнеру". При этом он показал якобы спутниковые снимки, на которых, по его утверждению, "пять российских железнодорожных вагонов движутся из России в Северную Корею, а на следующий день, 19 ноября, КНДР загружает их контейнерами". По словам Кирби, "поставки вооружений из КНДР являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН". Представитель Белого дома сообщил, что США передали группе экспертов санкционного комитета Совбеза ООН информацию о возможных поставках ЧВК "Вагнер" вооружений для использования на Украине и не исключают введения новых санкций в отношении Пхеньяна. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, можно ли с уверенностью говорить, что на изображениях вооружение, идущее из КНДР в Россию, основатель аналитической структуры NK News, публикующей новости о Северной Корее, Чад О'Кэрролл заявил: "Мы не можем это подтвердить". "Мы видели фотографии. И нет того, что называется неопровержимыми доказательствами, которые подтверждали бы, что то, что говорят США, правда", - добавил он. По его словам, представители Белого дома "демонстрируют конкретику, публикуя спутниковые снимки определенной даты, изображающие железнодорожные вагоны и грузы", что, по мнению О'Кэрролла, означает с точки зрения США, что Вашингтон весьма уверен в своих разведывательных данных. "Так что, полагаю, России было бы легко опровергнуть это, опубликовав, например, фотографии вагонов, прибывающих в РФ, или опубликовав фотографии вагонов, загружаемых в Тумангане. В прошлом Китай публиковал подобные фотографии поездов, направляющихся в Северную Корею. Так что у русских есть простой способ опровергнуть это", - указал он. Между тем он заявил, что данные, продемонстрированные на фото Кирби, "на самом деле ничего нам не говорят". "Они не демонстрируют погрузку оружия и снарядов. Они просто содержат изображение вагонов в Северной Корее, российских вагонов в Северной Корее. Так что, я думаю, что все были бы рады увидеть более подробные доказательства", - добавил он. В свою очередь, один из экспертов по КНДР в США, пожелавший остаться неназванным, заявил РИА Новости, что с ноября по декабрь 2022 года из России в КНДР были совершены три железнодорожных поставки. По его словам, по сообщениям СМИ, это были лошади, партии медикаментов и продовольствия. "Соответствующие спутниковые снимки вагонов на пограничных станциях публиковались. Речь сегодня идет просто о фотографии вагонов, а не о погрузке оружия. А фотографии вагонов были и раньше – они не являются доказательствами того, что что-то (из вооружения) грузилось", - отметил собеседник агентства. По его словам, перевозка оружия жестко регламентируется правилами российской и северокорейской железных дорог – "должны быть инспекторы, должны быть специальные вагоны, а не стойла для коней". "Так что все это сомнительно, доказательств нет", - добавил он. "Очевидно, что эксперты ООН будут разбираться в этом деле, но пока, судя по тому, что опубликовал Белый дом, ничего нового нет", - указал эксперт. Кроме того, собеседник РИА Новости заметил, что на фотографиях, которые представил Кирби, видны крытые вагоны, в которые контейнеры не поместятся. "Контейнеры грузят на платформы, а не в вагоны", - добавил он. "Я бы также хотел обратить внимание на то, что версии, озвучиваемые Вашингтоном, все время меняются. В сентябре они заявляли, что КНДР поставляла миллионы артиллерийских снарядов и ракет России. Якобы Пхеньян пытался создать видимость того, что они направляются на Ближний Восток и в Африку, а на самом деле они шли в Россию. Теперь про ту версию забыли - появилась новая. Между тем, миллион снарядов – это 50 000 тонн, это несколько крупных судов", - заявил эксперт. Ранее в январе постпред США при ООН заявляла, что в прошлом месяце КНДР направила реактивные пехотные установки и ракеты России для использования группой "Вагнер". При этом власти КНДР опровергали подобные сообщения.

https://ria.ru/20230114/oon-1844782641.html

https://ria.ru/20230102/napryazhennost-1842880975.html

https://ria.ru/20230113/rakety-1844555826.html

https://ria.ru/20230101/kndr-1842688910.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, пхеньян, кндр (северная корея), чвк "вагнер", вашингтон (штат), джон кирби, оон, сша