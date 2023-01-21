https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО

"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО - РИА Новости, 21.01.2023

"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО

Очередная встреча министров обороны стран — членов НАТО на немецкой авиабазе Рамштайн обещала стать эпохальной. Союзники обсуждали усиление военной поддержки... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:00

2023-01-21T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

николай стариков

ллойд остин

андрей суздальцев

сша

германия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846323681_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_b9e68852af1f2a40667519725f8a5112.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Очередная встреча министров обороны стран — членов НАТО на немецкой авиабазе Рамштайн обещала стать эпохальной. Союзники обсуждали усиление военной поддержки Киева. Однако обо всем договориться не удалось. О том, что получит Украина, — в материале РИА Новости.Берлин сомневаетсяГлавной интригой саммита был вопрос: убедят ли Германию американцы и их ближайшие союзники отдать Киеву танки Leopard 2 и разрешить другим странам реэкспорт.Похоже, не убедили. Министр обороны Борис Писториус констатировал, что на этот счет так ничего и не решили. И подчеркнул, что все за и против нужно еще раз тщательно взвесить.Отмашку ФРГ на поставку тяжелой бронетехники ждут в Польше, Финляндии, Дании, Чехии и Словакии. Ранее немцы заявляли, что не одобрят это, пока на аналогичный шаг не решатся в США. Американцы же в очередной раз объяснили отказ в "Абрамсах" сложностью эксплуатации."Что обращает на себя внимание: Германию изо всех сил хотят затянуть в конфликт с Россией. Наверное, хуже всех себя сегодня чувствует германский канцлер, — говорит политолог Николай Стариков. — Он традиционно "между струйками" пытается что-то делать. Поставка немецких танков означает окончательное ухудшение отношений с Кремлем".Но союзники не унимаются. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен даже пообещала оплатить поставку, если Берлин изменит позицию. Он, кстати, на саммите проявил особую щедрость. Помимо прочего, пообещал подумать об истребителях F-16. Если Киев попросит.Для новых корпусовПока из тяжелой бронетехники украинцы получат 12 британских Challenger 2. Впрочем, и без танков обещанного хватит на многое.Такой масштабной помощи еще не было. Выступая на открытии саммита, глава Пентагона Ллойд Остин прямо заявил, что поддержка НАТО продлится столько, сколько потребуется. В конфликте, по его словам, наступает переломный момент.Запад делает все возможное, чтобы обеспечить ВСУ преимущество. США передадут 60 БМП M2 Bradley, 90 БТР Stryker, восемь систем ПВО Avenger, около 400 бронированных внедорожников, сотни тысяч снарядов различных калибров, боеприпасы для стрелкового оружия. Великобритания, помимо танков, — 600 ракет Brimstone, 30 155-миллиметровых САУ AS-90, а также 200 единиц БМП и БТР.Франция — 40 колесных танков AMX-10RC, бронеавтомобили Bastion и самоходки Caesar. Кроме того, в Париже собираются предоставить Киеву основные боевые танки Leclerc.Швеция, еще не вступившая в альянс, пообещала 50 БМП CV-90 и 12 155-миллиметровых колесных САУ Archer. Поможет артиллерией и Чехия — 30 самоходками Dana-M2.Этого хватит на три мотопехотные бригады натовского образца. Вероятнее всего, они войдут в состав новых армейских корпусов, которые сейчас формируются на западе Украины. Львиную долю личного состава обучили на Западе. При поддержке разведки стран НАТО эти корпуса — грозная сила.О чем не сообщали ранееПока, впрочем, неясно, как тыловые службы ВСУ намереваются обслуживать весь этот разношерстный "зоопарк" техники из разных стран. Тем более что номенклатура вооружений расширяется с каждым месяцем.Например, в очередном американском пакете помощи фигурируют боевые бронированные машины Stryker, которые в зависимости от модификации выполняют функции БМП, БТР, самоходного миномета, легкого танка или комплекса ПТУР. Такими располагают механизированные бригады армии США, занимающие промежуточное положение между тяжелыми бронетанковыми соединениями с танками Abrams и БМП M2 и легкими — на бронеавтомобилях Humvee и машинах класса MRAP.Впервые упомянуты системы ПВО Avenger. Это несложные комплексы ПВО ближнего действия — восемь пусковых установок ПЗРК FIM-92 Stinger на базе внедорожника Humvee. В США их сняли с вооружения лет десять назад. Однако после изучения боевых действий на Украине списанную технику вернули с баз длительного хранения и модернизировали.В зоне боевых действий теперь появятся шведские БМП CV-90. Это достаточно серьезные машины с крепким бронированием, хорошими ходовыми качествами, десантным отсеком на восемь бойцов и 40-миллиметровой скорострельной автопушкой Bofors L/70. Орудие — по сути, улучшенная зенитка времен Второй мировой — получилось на редкость удачным и в различных модификациях используется во многих армиях. Калибра пушки, а также мощи ее бронебойных и подкалиберных снарядов вполне хватит, чтобы эффективно бороться с российской бронетехникой вплоть до танков.Шведы отправят киевскому режиму и артиллерию — 30 САУ Archer. Это полностью автоматизированные орудия калибра 155 миллиметров, способные открыть огонь с ходу, уже через 30 секунд после получения координат цели. Позицию меняют столь же быстро. Машина предназначена для передвижения по сложной местности и развивает скорость до 70 километров в час.Также ВСУ получит британские гусеничные САУ AS-90, применявшиеся до этого только в Ираке. По тактико-техническим характеристикам они близки американским M109. Для них годятся все стандартные боеприпасы НАТО калибра 155 миллиметров, в том числе с корректируемой траекторией.Дальше — большеЗападные танки, БМП, БТР и артиллерия призваны восполнить критический дефицит "железа" в соединениях и частях ВСУ, считает политолог Андрей Суздальцев."С конца февраля до июня прошлого года мы полностью разгромили старую украинскую армию с советской техникой, — говорит эксперт. — Затем вооруженные силы "пересобрали" — с этой версией мы столкнулись в августе, сентябре, октябре. Было сложно, но к декабрю и ее истребили. Техника разбита, требует ремонта или полностью уничтожена, истощились запасы снарядов".Натовскую технику продолжат неуклонно "пережевывать" на фронте. Совокупная помощь стран НАТО пока не в состоянии перекрыть преимущество России в тяжелой "броне" и возможностях оборонно-промышленного комплекса.Однако этот маховик будет раскручиваться все сильнее. На американских базах хранения без дела простаивают почти три с половиной тысячи танков Abrams. Возможно, табу на их поставку скоро отменят.

https://ria.ru/20230120/koshmar-1846324539.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230120/nasams-1846327669.html

https://rsport.ria.ru/20230120/mineev-1846207081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230120/ramshtayn-1846245953.html

сша

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, николай стариков, ллойд остин, андрей суздальцев, сша, германия, киев, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, f-16, m1 abrams