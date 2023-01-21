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Резников: некоторые пакеты военной помощи Украине утверждаются кулуарно - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/pomosch-1846496286.html
Резников: некоторые пакеты военной помощи Украине утверждаются кулуарно
Резников: некоторые пакеты военной помощи Украине утверждаются кулуарно - РИА Новости, 21.01.2023
Резников: некоторые пакеты военной помощи Украине утверждаются кулуарно
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи на встрече "Рамштайн" удалось согласовать "за закрытии дверями", большая... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T18:49
2023-01-21T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
сергей лавров
украина
россия
германия
нато
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи на встрече "Рамштайн" удалось согласовать "за закрытии дверями", большая часть которой касается предоставления средств противовоздушной обороны, сообщает в субботу телеканал 5.ua. В пятницу, 20 января, на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, где обсуждалась дальнейшая помощь. "Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины", - приводит слова Резникова телеканал в телеграм-канале. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, алексей резников, сергей лавров, украина, россия, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО
18:49 21.01.2023
 
Резников: некоторые пакеты военной помощи Украине утверждаются кулуарно

Глава МО Украины Резников: некоторые пакеты военной помощи Украине утверждаются кулуарно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи на встрече "Рамштайн" удалось согласовать "за закрытии дверями", большая часть которой касается предоставления средств противовоздушной обороны, сообщает в субботу телеканал 5.ua.
В пятницу, 20 января, на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, где обсуждалась дальнейшая помощь.
"Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины", - приводит слова Резникова телеканал в телеграм-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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