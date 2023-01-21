https://ria.ru/20230121/pomosch-1846468258.html
Патриарх Кирилл призвал активизировать помощь участникам спецоперации
Патриарх Кирилл призвал активизировать помощь участникам спецоперации - РИА Новости, 21.01.2023
Патриарх Кирилл призвал активизировать помощь участникам спецоперации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство активизировать прихожан для сбора вещей, денег и продуктов для участников спецоперации, по... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:53
2023-01-21T15:53
2023-01-21T15:53
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
донецк
луганск
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство активизировать прихожан для сбора вещей, денег и продуктов для участников спецоперации, по возможности – самим отправляться в зону боевых действий для духовной поддержки солдат. "Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих. Знаю, что многое уже делается, но думаю, еще недостаточно, да и в медийном пространстве нечасто говорят о помощи Русской православной церкви тем, кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней линии фронта", – сказал патриарх на трапезе с духовенством в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Он отметил, что те, кто отправляется на передовую, в первую очередь, нуждаются в духовной поддержке. "В этой ситуации не может быть никаких формальных слов. Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит, в том числе тогда, когда раздастся команда "в атаку!" Команда, без которой не может быть победы, когда нужно встать и идти навстречу смерти. И ведь наши ребята сейчас так и поступают — поднимаются из окопов и идут навстречу смерти", – сказал он.
https://ria.ru/20230108/tserkov-1843523295.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), донецк, луганск, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Донецк, Луганск, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал активизировать помощь участникам спецоперации
Патриарх Кирилл призвал активизировать среди прихожан помощь участникам спецоперации