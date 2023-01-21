21:02 21.01.2023 (обновлено: 22:08 21.01.2023)
Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить Западную Украину
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Польша может готовиться к оккупации Западной Украины
© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Сил специальных операций Польши во время учений
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации Западной Украины, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
Варшава, по его мнению, также может стремиться значительно увеличить вооруженных силы, чтобы защититься от мнимой угрозы со стороны России или для помощи Украине.
"Будет ли это сделано для защиты от российского нападения или для оккупации Западной Украины, на которую все еще претендует Польша,<…> неизвестно", — отметил Робертс.
В декабре прошлого года польские СМИ писали о планах местных властей увеличить численность армии, поскольку готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины для ее дальнейшего захвата и проведения там референдума.
Как заявлял директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, польское руководство намерено провести на Западной Украине голосование для обоснования притязаний на украинские земли. По его словам, в качестве пробного шара польские спецслужбы слили украинским СМИ сведения о том, что такой плебисцит якобы уже готовится во Львовской области.
19 января, 21:51Запад устал от Украины, заявил премьер Польши
По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
13 января, 04:13В Польше раскрыли неудобную правду об Украине