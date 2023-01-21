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Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить Западную Украину - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/polsha-1846509560.html
Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить Западную Украину
Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить Западную Украину - РИА Новости, 21.01.2023
Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить Западную Украину
Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации Западной Украины, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:02
2023-01-21T22:08
в мире
сергей нарышкин
украина
польша
львовская область
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации Западной Украины, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.Варшава, по его мнению, также может стремиться значительно увеличить вооруженных силы, чтобы защититься от мнимой угрозы со стороны России или для помощи Украине."Будет ли это сделано для защиты от российского нападения или для оккупации Западной Украины, на которую все еще претендует Польша,&lt;…&gt; неизвестно", — отметил Робертс.В декабре прошлого года польские СМИ писали о планах местных властей увеличить численность армии, поскольку готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины для ее дальнейшего захвата и проведения там референдума.Как заявлял директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, польское руководство намерено провести на Западной Украине голосование для обоснования притязаний на украинские земли. По его словам, в качестве пробного шара польские спецслужбы слили украинским СМИ сведения о том, что такой плебисцит якобы уже готовится во Львовской области.По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/miting-1846466688.html
https://ria.ru/20230119/moravetskiy-1846118767.html
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украина
польша
львовская область
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в мире, сергей нарышкин, украина, польша, львовская область, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, рональд рейган, пол крейг робертс
В мире, Сергей Нарышкин, Украина, Польша, Львовская область, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Специальная военная операция на Украине, Рональд Рейган, Пол Крейг Робертс
21:02 21.01.2023 (обновлено: 22:08 21.01.2023)
 
Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить Западную Украину

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Польша может готовиться к оккупации Западной Украины

© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Сил специальных операций Польши во время учений
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации Западной Украины, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
Варшава, по его мнению, также может стремиться значительно увеличить вооруженных силы, чтобы защититься от мнимой угрозы со стороны России или для помощи Украине.
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Вчера, 15:36Специальная военная операция на Украине
В Варшаве прошел митинг против втягивания Польши в события на Украине
"Будет ли это сделано для защиты от российского нападения или для оккупации Западной Украины, на которую все еще претендует Польша,<…> неизвестно", — отметил Робертс.
В декабре прошлого года польские СМИ писали о планах местных властей увеличить численность армии, поскольку готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины для ее дальнейшего захвата и проведения там референдума.
Как заявлял директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, польское руководство намерено провести на Западной Украине голосование для обоснования притязаний на украинские земли. По его словам, в качестве пробного шара польские спецслужбы слили украинским СМИ сведения о том, что такой плебисцит якобы уже готовится во Львовской области.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 21:51
Запад устал от Украины, заявил премьер Польши
По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 04:13
В Польше раскрыли неудобную правду об Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей НарышкинУкраинаПольшаЛьвовская областьСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОРональд РейганПол Крейг Робертс
 
 
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