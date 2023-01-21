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МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции - РИА Новости, 21.01.2023
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МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции
МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции - РИА Новости, 21.01.2023
МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции
МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции по Советскому району Махачкалы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:24
2023-01-21T19:24
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции по Советскому району Махачкалы, сообщает пресс-служба ведомства. По информации ведомства, вечером 20 января в Махачкале, возле дома №17 по улице М.Омарова, произошел конфликт между двумя гражданами, 40-летний мужчина выстрелил в оппонента несколько раз. Пострадавший мужчина был доставлен в медучреждение. Прибывшие сотрудники полиции установили, что стрелявшему с места происшествия удалось скрыться при помощи 35-летнего мужчины. Местонахождение последнего было установлено, он был доставлен в ОВД. В ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, ему была оказана первая медицинская помощь. Сотрудники полиции приняли решение доставить его в медучреждение, но несмотря на предпринятые меры, медиками была констатирована смерть мужчины. "Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного. Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД проводится проверка по факту неправомерных действий сотрудников", — говорится в сообщении. В настоящее время подразделение собственной безопасности МВД по Республике Дагестан устанавливает обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что при подтверждении вины сотрудников они понесут наказание, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом. Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила, что три подозреваемых сотрудника полиции задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
19:24 21.01.2023
 
МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции

МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции в Махачкале

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции по Советскому району Махачкалы, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, вечером 20 января в Махачкале, возле дома №17 по улице М.Омарова, произошел конфликт между двумя гражданами, 40-летний мужчина выстрелил в оппонента несколько раз. Пострадавший мужчина был доставлен в медучреждение.
Прибывшие сотрудники полиции установили, что стрелявшему с места происшествия удалось скрыться при помощи 35-летнего мужчины. Местонахождение последнего было установлено, он был доставлен в ОВД. В ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, ему была оказана первая медицинская помощь. Сотрудники полиции приняли решение доставить его в медучреждение, но несмотря на предпринятые меры, медиками была констатирована смерть мужчины.
"Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые возможно стали причиной смерти задержанного. Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД проводится проверка по факту неправомерных действий сотрудников", — говорится в сообщении.
В настоящее время подразделение собственной безопасности МВД по Республике Дагестан устанавливает обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что при подтверждении вины сотрудников они понесут наказание, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила, что три подозреваемых сотрудника полиции задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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