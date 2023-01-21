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В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома

В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома - РИА Новости, 21.01.2023

В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома

Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:04

2023-01-21T09:04

2023-01-21T10:18

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости."Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим", - сказал собеседник агентства.Молуа добавил, что обрадовался тому, что глава Русского дома идет на поправку."Когда я его увидел, я был рад, потому что ситуация меняется к лучшему. Я надеюсь, что подобное деяние, которое никогда раньше не происходило в ЦАР, будет осуждено по всей строгости закона. К сожалению, я отдаю себе отчет в том, что некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его по-настоящему, однако мы осуждаем эти действия", - добавил он.В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.

https://ria.ru/20230114/tsar-1844838029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, цар, россия, феликс молуа