https://ria.ru/20230121/pokushenie-1846421821.html
В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома
В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома - РИА Новости, 21.01.2023
В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома
Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:04
2023-01-21T09:04
2023-01-21T10:18
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цар
россия
феликс молуа
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости."Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим", - сказал собеседник агентства.Молуа добавил, что обрадовался тому, что глава Русского дома идет на поправку."Когда я его увидел, я был рад, потому что ситуация меняется к лучшему. Я надеюсь, что подобное деяние, которое никогда раньше не происходило в ЦАР, будет осуждено по всей строгости закона. К сожалению, я отдаю себе отчет в том, что некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его по-настоящему, однако мы осуждаем эти действия", - добавил он.В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.
https://ria.ru/20230114/tsar-1844838029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, россия, феликс молуа
В мире, ЦАР, Россия, Феликс Молуа
09:04 21.01.2023 (обновлено: 10:18 21.01.2023)
В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома
Премьер ЦАР заявил, что делать выводы о покушении на главу Русского дома пока рано
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости.
"Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим", - сказал собеседник агентства.
Молуа добавил, что обрадовался тому, что глава Русского дома идет на поправку.
"Когда я его увидел, я был рад, потому что ситуация меняется к лучшему. Я надеюсь, что подобное деяние, которое никогда раньше не происходило в ЦАР, будет осуждено по всей строгости закона. К сожалению, я отдаю себе отчет в том, что некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его по-настоящему, однако мы осуждаем эти действия", - добавил он.
В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР
выясняет, как DHL
доставила Сытому посылку со взрывным устройством.