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В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома - РИА Новости, 21.01.2023
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В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома
В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома - РИА Новости, 21.01.2023
В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома
Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:04
2023-01-21T10:18
в мире
цар
россия
феликс молуа
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости."Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим", - сказал собеседник агентства.Молуа добавил, что обрадовался тому, что глава Русского дома идет на поправку."Когда я его увидел, я был рад, потому что ситуация меняется к лучшему. Я надеюсь, что подобное деяние, которое никогда раньше не происходило в ЦАР, будет осуждено по всей строгости закона. К сожалению, я отдаю себе отчет в том, что некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его по-настоящему, однако мы осуждаем эти действия", - добавил он.В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.
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в мире, цар, россия, феликс молуа
В мире, ЦАР, Россия, Феликс Молуа
09:04 21.01.2023 (обновлено: 10:18 21.01.2023)
 
В ЦАР заявили о продолжении расследования покушения на главу Русского дома

Премьер ЦАР заявил, что делать выводы о покушении на главу Русского дома пока рано

© РИА НовостиНа месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР
© РИА Новости
На месте взрыва посылки при покушении на главу Русского дома в ЦАР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Делать выводы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого пока рано, расследование продолжается, заявил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости.
"Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим", - сказал собеседник агентства.
Молуа добавил, что обрадовался тому, что глава Русского дома идет на поправку.
"Когда я его увидел, я был рад, потому что ситуация меняется к лучшему. Я надеюсь, что подобное деяние, которое никогда раньше не происходило в ЦАР, будет осуждено по всей строгости закона. К сожалению, я отдаю себе отчет в том, что некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его по-настоящему, однако мы осуждаем эти действия", - добавил он.
В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством.
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 14:47
Делегация ЦАР во главе с премьером Молуа отправилась в Санкт-Петербург
 
В миреЦАРРоссияФеликс Молуа
 
 
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