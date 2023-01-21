https://ria.ru/20230121/pogoda-1846428369.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:55

2023-01-21T09:55

2023-01-21T09:55

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние антициклон, который надвигается с юго-востока. Ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. В Москве ноль - минус 2 градуса, на территории области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах и тротуарах гололедица, местами сильная", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный, юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба, что заметно выше нормальных значений.

https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"