Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/pogoda-1846428369.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:55
2023-01-21T09:55
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599111655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e41bc3b5e999b421ea0a6a5af1a433e.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние антициклон, который надвигается с юго-востока. Ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. В Москве ноль - минус 2 градуса, на территории области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах и тротуарах гололедица, местами сильная", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный, юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба, что заметно выше нормальных значений.
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599111655_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_f80b8adf945aee7f470e58d5357bb094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
09:55 21.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу будет облачно, без осадков и около нуля градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на одной из улиц Москвы
Женщина с ребенком на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Женщина с ребенком на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние антициклон, который надвигается с юго-востока. Ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. В Москве ноль - минус 2 градуса, на территории области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах и тротуарах гололедица, местами сильная", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается южный, юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба, что заметно выше нормальных значений.
Заснеженная Манежная площадь - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 12:14
Москвичам рассказали о погоде до конца января
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала