https://ria.ru/20230121/pogoda-1846428369.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 21.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:55
2023-01-21T09:55
2023-01-21T09:55
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние антициклон, который надвигается с юго-востока. Ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. В Москве ноль - минус 2 градуса, на территории области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах и тротуарах гололедица, местами сильная", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный, юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба, что заметно выше нормальных значений.
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу будет облачно, без осадков и около нуля градусов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Облачно, без осадков, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние антициклон, который надвигается с юго-востока. Ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. В Москве ноль - минус 2 градуса, на территории области от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На дорогах и тротуарах гололедица, местами сильная", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается южный, юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 758 миллиметров ртутного столба, что заметно выше нормальных значений.