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ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия - РИА Новости, 21.01.2023
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ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия
ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия - РИА Новости, 21.01.2023
ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия
Евросоюз призвал правительство и политических деятелей Перу срочно принять меры для восстановления спокойствия в стране, говорится в заявлении пресс-секретаря... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T20:50
2023-01-21T20:50
в мире
педро кастильо
перу
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз призвал правительство и политических деятелей Перу срочно принять меры для восстановления спокойствия в стране, говорится в заявлении пресс-секретаря Внешнеполитической службы ЕС. Ранее в субботу сообщалось, что протесты в Перу продолжаются, перекрыты 120 магистралей, есть пострадавшие среди полиции и манифестантов. "ЕС призывает правительство и всех политических деятелей принять срочные меры для восстановления спокойствия и обеспечения инклюзивного диалога с участием гражданского общества и затронутых сообществ в качестве выхода из кризиса. ЕС полностью привержен поддержке усилий Перу в этом отношении", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Европейский союз сожалеет "об очень большом количестве жертв с начала протестов". Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 54 человека. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
https://ria.ru/20230121/protesty-1846503876.html
https://ria.ru/20230115/peru-1844932095.html
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в мире, педро кастильо, перу, евросоюз
В мире, Педро Кастильо, Перу, Евросоюз
20:50 21.01.2023
 
ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия

ЕС призвал правительство политдеятелей Перу принять меры для восстановления спокойствия

© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз призвал правительство и политических деятелей Перу срочно принять меры для восстановления спокойствия в стране, говорится в заявлении пресс-секретаря Внешнеполитической службы ЕС.
Ранее в субботу сообщалось, что протесты в Перу продолжаются, перекрыты 120 магистралей, есть пострадавшие среди полиции и манифестантов.
Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 19:50Туризм
Власти Перу закрыли доступ в город Мачу-Пикчу из-за протестов
"ЕС призывает правительство и всех политических деятелей принять срочные меры для восстановления спокойствия и обеспечения инклюзивного диалога с участием гражданского общества и затронутых сообществ в качестве выхода из кризиса. ЕС полностью привержен поддержке усилий Перу в этом отношении", - говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что Европейский союз сожалеет "об очень большом количестве жертв с начала протестов".
"Мирные социальные протесты, уважающие верховенство права, законны в демократическом обществе. ЕС вновь заявляет о своем осуждении широко распространенных актов насилия, а также непропорционального применения силы силами безопасности", - говорится в нем.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 54 человека. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:06
В нескольких регионах Перу ввели чрезвычайное положение на 30 дней
 
В миреПедро КастильоПеруЕвросоюз
 
 
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