https://ria.ru/20230121/peru-1846508946.html

ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия

ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия - РИА Новости, 21.01.2023

ЕС призвал власти Перу принять меры для восстановления спокойствия

Евросоюз призвал правительство и политических деятелей Перу срочно принять меры для восстановления спокойствия в стране, говорится в заявлении пресс-секретаря... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T20:50

2023-01-21T20:50

2023-01-21T20:50

в мире

педро кастильо

перу

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958822_0:58:3018:1756_1920x0_80_0_0_69a0af3b8b25e156c65bdcecdc03a3a6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Евросоюз призвал правительство и политических деятелей Перу срочно принять меры для восстановления спокойствия в стране, говорится в заявлении пресс-секретаря Внешнеполитической службы ЕС. Ранее в субботу сообщалось, что протесты в Перу продолжаются, перекрыты 120 магистралей, есть пострадавшие среди полиции и манифестантов. "ЕС призывает правительство и всех политических деятелей принять срочные меры для восстановления спокойствия и обеспечения инклюзивного диалога с участием гражданского общества и затронутых сообществ в качестве выхода из кризиса. ЕС полностью привержен поддержке усилий Перу в этом отношении", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что Европейский союз сожалеет "об очень большом количестве жертв с начала протестов". Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли 54 человека. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.

https://ria.ru/20230121/protesty-1846503876.html

https://ria.ru/20230115/peru-1844932095.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу, евросоюз