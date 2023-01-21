https://ria.ru/20230121/peregovory-1846456174.html

В Японии заявили, что будут добиваться переговоров с Россией по рыболовству

В Японии заявили, что будут добиваться переговоров с Россией по рыболовству - РИА Новости, 21.01.2023

В Японии заявили, что будут добиваться переговоров с Россией по рыболовству

Япония получила уведомление России, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:07

2023-01-21T14:07

2023-01-21T21:54

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Япония получила уведомление России, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов, Токио будет добиваться проведения переговоров на этот счет, сообщило РИА Новости посольство Японии в Москве."Девятнадцатого января от российской стороны было получено уведомление, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между правительством Японии и правительством России о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года", — сообщили в дипмиссии.Посольство отметило, что на протяжении более чем 20 лет с момента заключения соглашения стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды на взаимовыгодной основе."Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги", — отметили в дипмиссии, подчеркнув, что "японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году".Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, — в ухудшении отношений между Россией и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.

https://ria.ru/20230118/posol-1845731897.html

https://ria.ru/20220608/oplata-1793893639.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

япония, россия, в мире