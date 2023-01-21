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В Японии заявили, что будут добиваться переговоров с Россией по рыболовству
В Японии заявили, что будут добиваться переговоров с Россией по рыболовству - РИА Новости, 21.01.2023
В Японии заявили, что будут добиваться переговоров с Россией по рыболовству
Япония получила уведомление России, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов,... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T14:07
2023-01-21T14:07
2023-01-21T21:54
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Япония получила уведомление России, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов, Токио будет добиваться проведения переговоров на этот счет, сообщило РИА Новости посольство Японии в Москве."Девятнадцатого января от российской стороны было получено уведомление, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между правительством Японии и правительством России о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года", — сообщили в дипмиссии.Посольство отметило, что на протяжении более чем 20 лет с момента заключения соглашения стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды на взаимовыгодной основе."Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги", — отметили в дипмиссии, подчеркнув, что "японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году".Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, — в ухудшении отношений между Россией и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.
https://ria.ru/20230118/posol-1845731897.html
https://ria.ru/20220608/oplata-1793893639.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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япония, россия, в мире
14:07 21.01.2023 (обновлено: 21:54 21.01.2023)
В Японии заявили, что будут добиваться переговоров с Россией по рыболовству
Посольство Японии: Москва не согласовала консультации по промыслу для японских рыбаков
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Япония получила уведомление России, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов, Токио будет добиваться проведения переговоров на этот счет, сообщило РИА Новости посольство Японии в Москве.
"Девятнадцатого января от российской стороны было получено уведомление, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между правительством Японии и правительством России о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года", — сообщили в дипмиссии.
Посольство отметило, что на протяжении более чем 20 лет с момента заключения соглашения стороны поддерживали и развивали промысел в водах вокруг южных островов Курильской гряды на взаимовыгодной основе.
"Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги", — отметили в дипмиссии, подчеркнув, что "японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году".
Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, — в ухудшении отношений между Россией и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.